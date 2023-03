Geldautomat in Temmels gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht einen Geldautomaten in Temmels gesprengt. Nach Angaben der Polizei sind die Täter auf der Flucht.

Um 3:15 Uhr haben die Täter laut Polizei den Geldautomaten in Temmels an der Obermosel in die Luft gejagt. Der Geldautomat befindet sich in einem Pavillon in der Nähe eines Supermarktes.

Täter auf der Flucht

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von drei bis vier Tätern aus. Diese seien nach der Sprengung in Richtung der luxemburgischen Grenze geflüchtet.

Ob sie Geld erbeuten konnten, sei derzeit noch unklar. Auch, wie hoch der Sachschaden ist, ist laut Polizei noch nicht klar.