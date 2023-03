Nach Sprengungen: Sparkasse Trier schließt Geldautomaten

Auch in der Region Trier werden immer mehr Geldautomaten gesprengt. Die Sparkasse Trier zieht jetzt Konsequenzen: Sieben Automaten werden dicht gemacht.

Allein im letzten Jahr sind in Rheinland-Pfalz 54 Geldautomaten in die Luft gejagt worden. Einige davon auch in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg - beispielsweise im Industriegebiet Trierweiler und im Ermesgraben in Schweich.

Sparkasse Trier dünnt Automatennetz aus

Ende vergangenen Jahres hatte die Sparkasse Trier trotz der zahlreichen Sprengungen in einem SWR-Interviews noch gesagt, an ihrem Geldautomatennetz festhalten zu wollen.

Jetzt hat die Sparkasse entschieden, sieben der insgesamt 73 Standorte dicht zu machen. Dabei handelt es sich um die Geldautomaten in Farschweiler, Mertesdorf, Ayl, Trierweiler, Trier-Feyen, Trassem und Beuren. Diese seien laut einer Gefahrenanalyse des Bundesinnenministeriums "besonders gefährdet", so Sprecher Carlo Schuff.

Geldautomaten "Gefahr für die Bevölkerung"

Wirtschaftliche Interessen hätten bei der Schließung der Automatenstandorte keine Rolle gespielt, betont Schuff. Es ginge einzig und allein um den Schutz von Menschenleben. Die sieben Geldautomaten befänden sich teilweise in dicht bewohntem Gebiet und würden eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen.

Bargeldversorgung weiterhin gesichert

Die Bargeldversorgung sei weiter gesichert. Beispielsweise könnten Menschen in Farschweiler in einem Supermarkt Geld abheben. Mertesdorf beispielsweise sei gut an den ÖPNV angebunden, sodass auch Menschen ohne Auto im nahegelegenen Waldrach Geld abheben könnten.

Sparkasse investiert in Sicherheit von Geldautomaten

Die Sparkasse will nach eigenen Angaben nun zwei Millionen Euro in die Sicherheit ihrer Geldautomaten investieren. Beispielsweise für sogenannte Sprengschutz-Rolltore.

Dadurch soll es Tätern erschwert werden, überhaupt einen Geldautomaten zu sprengen. Umso länger die Täter bräuchten, den Sprengsatz anzubringen, umso mehr Zeit hätte die Polizei, vor Ort zu sein, so Sparkassen-Sprecher Schuff. Das mache die Geldautomatensprengung unattraktiv.

Weitere Schließungen vorerst nicht geplant

Dass weitere Geldautomaten geschlossen werden, sei vorerst nicht geplant. Das könne sich jedoch ändern, wenn sich die Gefahrenlage verändere.