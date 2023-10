Diese Brennereien haben am Wochenende geöffnet

Schnapsbrenner von Mosel zeigen am Samstag und Sonntag unter dem Namen “Die Mosel brennt”, wie sie arbeiten. Nach Angaben der Regionalinitiative Mosel, die die Veranstaltung organisiert, nehmen mehr als 20 Betriebe an dem Tag der offenen Tür teil. Die Gäste können sich in Luxemburg, dem Kreis Bernkastel-Wittlich sowie Cochem-Zell in Brennereien anschauen, wie Schnaps, Whisky und Gin gebrannt wird. Dabei können sie die Edelbrände auch probieren und kaufen. Eine Auflistung aller teilnehmenden Brennereien gibt es hier.

Laut des Veranstalters soll mit dem Tag der offenen Tür die Tradition des Edelobstbrennens an der Mosel der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Brennkunst präge neben dem Weinbau ebenfalls die Kulturlandschaft in der Moselregion. Den Brennertag gibt es bereits seit über zehn Jahren an der Luxemburger Mosel. Seit drei Jahren beteiligen sich auch deutsche Brennereien.