Es nützt den Pflanzen wenig, wenn man jeden Abend ein bisschen gießt. Besser ist es, seltener zu gießen, dafür aber ausdauernd. In der SoLawi in Trier fließt das Wasser langsam, dafür aber die ganze Nacht immer in einer anderen Ecke aus dem Schlauch. So gelangt das Wasser in tiefere Erdschichten, wo es nicht so schnell verdunstet.

SWR Lara Bousch