Das Radrennen mitten durch die Altstadt von Trier

Porta Nigra, Hauptmarkt, Dom: Am Sonntag können Radsportfans das große Rennen durch die Trierer Innenstadt erleben. Die Macher des Spektakels versprechen schnelle Kurven und viele Schikanen.

Luis Sanktjohanser bespricht sich mit den anderen Vereinsmitgliedern. Sie haben sich vor der Porta Nigra getroffen, um Informationsblätter über das am Sonntag stattfindende Radrennen in der Innenstadt zu verteilen. Mehr als 1.000 solcher Anliegerinformationen für die Briefkästen haben sie dabei.

Luis Sanktjohanser (1.v.r.) und Mitglieder des Vereins RV Schwalbe aus Trier. SWR

Sanktjohanser gehört zum Vorstand des Vereins RV Schwalbe Trier, der das Radrennen mitten durch Triers Altstadt organisiert hat.

"Der Trend ist ja, dass die Radrennen raus gehen in die Industriegebiete. Das bedeutet weniger Aufwand aber auch weniger Zuschauer. Das wollten wir gerade nicht."

Die Verantwortlichen der Stadt sahen das zum Glück genauso, erzählt Organisator Sanktjohanser. Nachdem das Konzept vorgestellt wurde, wären die nötigen Genehmigungen kein Problem gewesen. Alles sei unkompliziert und schnell gegangen.

Anspruchsvolle Rennstrecke nah am Publikum

Der Große Preis der Stadt Trier geht in die zweite Runde. Zum ersten Mal flitzten 2019 die Fahrer durch die historische Kulisse.

Den "Großen Preis der Stadt Trier" gibt es zum zweiten Mal. Geplant ist, das Rennen jährlich stattfinden zu lassen. Marcel Hilger / RV Schwalbe

Mehr als 170 Fahrer haben sich für dieses Mal schon angemeldet. Viele von ihnen haben das Niveau von Profis, weiß Sanktjohanser. Das mache das Rennen so attraktiv.

Radrennen "Großer Preis der Stadt Trier" Der Rundkurs ist 1,2 Kilometer lang. Start und Ziel sind in der Simeonstraße. Die Strecke führt über den Hauptmarkt, die Sternstraße, den Domfreihof, die Windstraße, Dominikanerstraße, Flanderstraße, Rindertanzstraße und Christophstraße vorbei an der Porta Nigra wieder zurück in die Simeonstraße. Das Wettbewerbs-Programm umfasst Rennen für Kinder (12 Uhr) und Lizenzfahrer (ab 12.30 Uhr). Das Hauptrennen in der Klasse der Elite-Amateure startet 16.15 Uhr (50 Runden/60 Kilometer). Kurz nach 14 Uhr beginnt ein Hobbyrennen über 20 Runden (24 Kilometer), bei dem jeder über 18 Jahre ohne Rennlizenz mitfahren kann. Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm auf dem Hauptmarkt. Der Eintritt ist frei.



Die Strecke ist mit 1,2 Kilometer zwar recht kurz, aber anspruchsvoll. So gibt es Stellen, die sind gerade einmal drei Meter breit. Fast hinter jeder Ecke lauert eine andere Anforderung an die Fahrer, erklärt Sanktjohanser, der selbst am Sonntag aufs Rad steigt.

"Wir haben viele Abschnitte mit Kopfsteinpflaster. Es ist eine Stecke, die schnell und bei unterschiedlichen Wetterbedingungen sehr anspruchsvoll sein kann."

Die Strecke ist 1,2 Kilometer lang. Start und Ziel sind in der Simeonstraße. Die Strecke führt über den Hauptmarkt, den Domfreihof und vorbei an der Porta Nigra. RV Schwalbe

Straßensperrungen und Busumleitungen

Wegen des Radrennens kommt es am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr in der Trierer Innenstadt zu Straßen- und Parkplatz-Sperrungen sowie Halteverboten für Pkw. Zudem haben die Stadtwerke Trier angekündigt, dass es am Sonntag Einschränkungen und Umleitungen im Busverkehr geben wird. Informationen dazu finden Sie hier.

Hoffen auf gutes Wetter während der Radrennen

Die Vorbereitungen liefen planmäßig. Am Sonntag ab 6 Uhr wird alles aufgebaut. Sanktjohanser ist sicher: Ohne die Hilfe der vielen ehrenamtliche Helfer wäre die Umsetzung einer solchen Veranstaltung als Verein nicht möglich gewesen.

Was er sich wünscht für Sonntag? "Gutes Wetter, Sonne und keinen Regen!", sagt Radexperte Sanktjohanser und lacht.