Hunsrück: Holztransporter mit 17 Tonnen überladen

Bei einer Kontrolle auf der B327 bei Hochscheid im Hunsrück ist der Polizei am Donnerstag ein überladener Holztransporter aufgefallen. Der Fahrer wollte die Kontrolle umfahren.

Allerdings erkannten die Polizisten das Manöver. Der Lkw konnte laut Polizei gestoppt werden. Anschließend wogen die Beamten den mit Fichtenstämmen beladenen Transporter, der zu einem Sägewerk bei Hochscheid unterwegs war.

17 Tonnen zu viel auf der Waage

Das Ergebnis: ein Gesamtgewicht von fast 57 Tonnen und somit 17 Tonnen zu viel. Erlaubt sind laut Polizei lediglich 40 Tonnen. Aufgrund der deutlichen Überladung, mehr als 40 Prozent zu viel, erwarte den Fahrer ein erhöhtes Bußgeld. Gegen das Unternehmen sei ebenfalls ein Verfahren eingeleitet worden, so die Polizei.

Überprüfung wegen Holzdiebstählen

Nach Ende der Kontrolle wurde der Holztransport zum in der Nähe liegenden Sägewerk begleitet. Wie in der Vergangenheit wurde auch in diesem Fall aufgrund der vermehrten Holzdiebstähle in den Wäldern der Region die Rechtmäßigkeit des Transportes geprüft.