Steigende Pegel an Mosel, Nahe und Lahn erwartet

Nach einer zwischenzeitlichen Entspannung könnten die Wasserstände an den Flüssen im Norden von Rheinland-Pfalz wieder steigen. Grund: Es ist Dauerregen vorhergesagt.

Am Samstagmittag lagen noch keine Hochwasserfrühwarnungen vor, wie aus Daten des Landesamtes für Umwelt in Mainz hervorging. An den Flüssen Sieg, Lahn und Mosel gingen die Pegelstände wieder leicht zurück. Für den Sonntag werde jedoch wieder mit steigenden Wasserständen gerechnet.

Ein Sprecher des Landesamtes für Umwelt in Mainz sagte dem SWR, am Samstag oder Sonntag würden die Hochwasser-Meldemarken vermutlich unter anderem an Mosel, Nahe und Lahn überschritten. An der Sieg in Betzdorf sei die Marke bereits erreicht. Am Rhein werde die Marke nach jetzigem Stand nicht erreicht, hieß es weiter.

Was passiert bei welchem Mosel-Pegelstand? Die Referenzgröße in der Übersicht ist immer der Pegel Trier. Ausnahme: Wasserbillig (Luxemburg) und Zeltingen. 3,50 Meter: Es gilt Normallage. 6 Meter: Das Hochwassermeldezentrum in Mainz wird besetzt. 6,70 Meter: Die Mosel tritt in Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich) übers Ufer. 6,80 Meter: Die Mosel tritt in Erden (Kreis Bernkastel-Wittlich) übers Ufer. Der Campingplatz ist überschwemmt. 6,95 Meter: Schifffahrt auf der Mosel wird eingestellt. 7 Meter: In Lieser (Kreis Bernkastel-Wittlich) wird der Hochwasserschutz aufgebaut. Der Schutz kann laut Gemeinde das Wasser bis zu einem Pegel von 11 Meter abhalten. In Zeltingen (Kreis Bernkastel-Wittlich) tritt die Mosel übers Ufer. 7,20 Meter: In Reil (Kreis Bernkastel-Wittlich) laufen erste Keller voll. Die Moselstraße in der Gemeinde ist überflutet. Ein Hochwasserschutz gibt es laut Gemeinde nicht, weil dieser zu teuer wäre. 7,35 Meter (Pegel Wasserbillig): In Wasserbillig (Luxemburg) läuft das Wasser in die Gemeinde. Bereits ab einem Pegel von 3,30 Meter wird der Fährbetrieb nach Oberbillig eingestellt. 8 Meter: In Kesten (Kreis Bernkastel-Wittlich) werden die Hochwassertore geschlossen. Dann werden Spundwände eingezogen, die das Wasser bis zu 10,30 Meter abhalten können. 8,70 Meter: In Zell (Kreis Cochem-Zell) wird die Hochwassermauer überflutet und die Altstadt läuft voll. 9 Meter (Pegel Zeltingen): In Ürzig (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist das Unterdorf überflutet. Bereits ab 8 Meter sind die Bundesstraße (B53) und eine Tankstelle betroffen. 10 Meter: In der Stadt Trier gilt Katastrophensituation. 10,30 Meter (Pegel Zeltingen): In Zeltingen-Rachtig (Kreis Bernkastel-Wittlich) wird die Altstadt überschwemmt. 10,20 Meter: Erste Straßen in Trier-Zewen werden überschwemmt. 10,33 Meter: Dritthöchstes Hochwasser am 23. Januar 1995 10,56 Meter: Zweithöchstes Hochwasser am 28. Mai 1983 10,60 Meter: Erste Überschwemmungen im Ehranger Hafen in Trier. 10,80 Meter: Erste Straßen in Trier-Pfalzel betroffen. Der Ortskern ist bis zu einem Pegel von 11,80 Meter geschützt. 11,20 Meter: Erste Straßen in Trier-Euren betroffen. 11,28 Meter: Jahrhunderthochwasser am 21. Dezember 1993 11,40 Meter: Der Verteilerkreis Trier-Nord (A602) wird überflutet. 11,50 Meter: In Trier-Nord tritt die Mosel übers Ufer. 11,70 Meter: Der Ortskern von Trier-Quint läuft zu, auch Trier-Mitte/Gartenfeld betroffen. 11,80 Meter: Der Stadtteil Trier-Süd läuft zu.

Am Wochenende Dauerregen vorhergesagt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Samstag von Westen her aufkommenden Dauerregen voraus, bei milden 7 bis 11 Grad. Vor allem in den Mittelgebirgen gebe es teils kräftig und länger anhaltende Niederschläge in der Nacht zu Sonntag. Tagsüber seien Schauer, im Bergland auch Schneeregen oder Schnee zu erwarten. Zudem wurden starke bis stürmische Böen, in höheren Lagen auch Sturmböen prognostiziert.

Rad- und Fußwege an der Mosel in Trier gesperrt

In Trier hatten Mitarbeiter der Stadtverwaltung bereits am Freitag vorsorglich die Rad- und Fußwege an der Mosel abgesperrt. Wegen der angekündigten ergiebigen Regenfälle könnte die Mosel am Sonntagmittag in Trier einen Pegel zwischen sieben und acht Metern erreichen.