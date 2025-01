In Bernkastel-Kues ist ein 16-Jähriger mit einem Messer attackiert worden. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Der Täter hatte ursprünglich versucht, sein Opfer am Hals zu treffen.

Der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall am späten Freitagnachmittag auf dem Forumsplatz in Bernkastel-Kues. Das spätere Opfer hatte demnach kurz zuvor einen Supermarkt verlassen, als es auf dem Forumsplatz von zwei Männern angerempelt und verbal bedroht wurde. Einer der beiden Unbekannten soll dann ein Messer gezogen und versucht haben, den Jugendlichen "mit der Klinge am Hals zu treffen", so die Polizei. Der Jugendliche konnte den Angriff mit einem Arm abwehren. Dabei zog er sich eine Schnittwunde an der Hand zu. Der 16-Jährige flüchtete zurück in den Supermarkt. Eine Fahndung nach den zwei Unbekannten blieb erfolglos.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues wies im Zuge eines Zeugenaufrufs am Freitagabend darauf hin, dass sie den Vorfall "sehr ernst" nehme. Sie bittet mögliche Zeugen des Angriffs, sich zu melden.

Das Opfer des Messerattacke beschreibt den Angreifer als circa 19 bis 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß mit längeren, zurückgekämmten braunen Haaren sowie einem braunen, länglichen Ziegenbart und Schnauzer. Der Mann soll Deutsch mit einem leichten Akzent gesprochen haben. Zum Tatzeitpunkt trug er den Angaben zufolge helle Oberbekleidung und eine dunkle Jacke. Der zweite Unbekannte soll 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und eine dunkelgrüne Mütze getragen haben.