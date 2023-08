Der Facharzt Volker Brenn wird ab Montag, den 7. August das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Gerolstein neu eröffnen. Das teilte die Verbandsgemeindeverwaltung mit.

Der Facharzt betreibt nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung bereits an drei Standorten in Köln medizinische Versorgungszentren und wird in seiner Wahlheimat Vulkaneifel eine Zweigniederlassung eröffnen.

"Ich möchte meine Patienten möglichst umfassend in allen Fachrichtungen behandeln können", wird Brenn in einer Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung zitiert. Er habe in Köln ein fachlich breit aufgestelltes Team von Allgemeinmedizinern, von Kardiologen über Lungenfachärzten bis zu Osteopathen und Ernährungsmedizinern. In Gerolstein wolle Brenn das gleiche Prinzip fahren. Drei Ärzte aus seinem Team sollen regelmäßig vor Ort sein.

Praxis im MBVZ Gerolstein ab Montag erreichbar

Die Praxis sei ab Montag, 7. August von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr bereits erreichbar, teilte die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Zunächst würden noch keine Patienten behandelt. Es könnten jedoch Rezepte ausgestellt werden. Die Telefon-Nr. laute wie bisher: 06591-985270, die E-Mail-Adresse info@mvz-brenn.de. Ab Oktober werde eine eigene neue Telefonnummer eingerichtet.

Unter dem Dach der "MVZ Brenn GmbH" praktizierten dann ab 1. September drei Ärzte, die sich abwechselten, so die VG-Verwaltung. Dann würden auch Patienten behandelt. Hinzu kämen sieben ärztliche Mitarbeiterinnen in Teilzeit. Weiteres Personal werde gesucht. Volker Brenn übernehme einen Patientenstamm von circa 12.000 Karteien.

MVZ geriet nach der Eröffnung in Schwierigkeiten

Das MVZ in Gerolstein war im Oktober vergangenen Jahres eröffnet worden. Nach Angaben des Betreibers war es aber im Frühjahr dieses Jahres in finanzielle Schieflage geraten. Zunächst war unklar, wie die hausärztliche Versorgung in Gerolstein danach sichergestellt werden sollte.