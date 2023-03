Bald auch keine chirurgische Ambulanz mehr im Krankenhaus Gerolstein?

Wegen Umbauarbeiten schließt die Marienhaus-Gruppe die chirurgische Ambulanz am Krankenhaus Gerolstein. Vor Ort ist die Sorge groß, dass die Abteilung danach nicht mehr aufmacht.

Der Gerolsteiner Stadtbürgermeister Uwe Schneider (SPD) fühlt sich überrumpelt. Am Wochenende hat er erfahren, dass eine Abteilung des St. Elisabeth Krankenhauses für ein halbes Jahr schließen wird. Und das bereits in einer Woche.

"Wir wurden von der Marienhaus-Gruppe vor vollendete Tatsachen gestellt", sagt Schneider. Und das nicht zum ersten Mal. Erst Anfang Februar hatten die Betreiber des Klinikums überraschend mitgeteilt, dass sie im April die Innere Medizin in Gerolstein zumachen werden. Und nun soll auch die chirurgische Ambulanz "pausieren", wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Sorge, dass Ambulanz nicht mehr aufmacht

Die Gründe sind laut der Betreibergesellschaft Umbauarbeiten im Haus. "Das Gebäude ist in die Jahre gekommen", sagt Marienhaus-Sprecher Dietmar Bochert. Und insbesondere die Institutsambulanz müsse renoviert und daher für rund sechs Monate geschlossen werden.

Und auch wenn Bochert betont, dass die Gesellschaft vorhabe, die Abteilung nach den Bauarbeiten wieder zu öffnen: Vor Ort ist die Sorge trotzdem groß, dass sie dauerhaft dicht bleibt. Bislang waren zumindest noch kleinere Operationen in Gerolstein möglich. "Unsere Angst ist, dass die Leute bald weiter fahren müssen, auch wenn es akute Notfälle gibt", sagt Stadtbürgermeister Schneider.

Längere Wege für Rettungswagen in der Vulkaneifel

Diese Sorge hat auch Jan-Christoph Czichy, Geschäftsführer des Rettungsdienstes Eifel-Mosel-Hunsrück beim Deutschen Roten Kreuz. Auch er habe erst sehr kurzfristig von den geplanten Umbauten erfahren, sagt er: "Marienhaus hat versäumt, uns darüber zu informieren."

Jan-Christoph Czichy, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes Eifel-Mosel-Hunsrück, ist für die DRK-Standorte in Daun, Gerolstein, Jünkerath, Kelberg, Bernkastel, Morbach, Traben-Trarbach, Wittlich, Manderscheid und Thalfang zuständig. SWR Anna-Carina Blessmann

Czichy steht jetzt vor der Frage, ob seine Rettungswagen langfristig noch in Gerolstein Halt machen können oder bis Daun, Prüm oder Bitburg fahren müssen. In den nächsten sechs Monaten sollen die Ärzte vom chirurgischen Versorgungszentrum im Krankenhaus Daun sowie alle umliegenden Kliniken die Patienten übernehmen.

Marienhaus will sich auf Psychiatrie konzentrieren

Langfristig plant die Marienhaus-Gruppe, sich in Gerolstein auf den Betrieb der Psychiatrie zu konzentrieren, die die Grundversorgung in der Vulkaneifel und im Eifelkreis abdecken soll. Am 1. April schließt die Innere Medizin als letzte stationäre Krankenhausabteilung. Die 76 Mitarbeiter wolle das Unternehmen in anderen Kliniken unterbringen.

Zuletzt seien in Gerolstein immer weniger Patienten behandelt worden, heißt es bei Marienhaus. Der Betrieb habe sich nicht mehr gelohnt. Ebenfalls aus wirtschaftlichen Gründen hatte die Gruppe kürzlich angekündigt, das Krankenhaus in Adenau zu schließen. Nicht nur Stadtbürgermeister Uwe Schneider sieht daher die medizinische Versorgung in der Eifel in Gefahr.

Gesundheitsministerium will mit umliegenden Kliniken sprechen

Auch im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium werde der Schritt der Marienhaus Kliniken bedauert, den stationären Betrieb in Gerolstein aufzugeben, schreibt ein Pressesprecher. Positiv sei aber zu bewerten, dass zumindest der Notarztstandort und die Psychiatrie in der Stadt erhalten blieben.

Das Ministerium werde in Gesprächen mit umliegenden Krankenhäusern in der Eifel nun "zeitnah eruieren, ob dort gegebenenfalls Kapazitäten bedarfsgerecht angepasst werden müssen".