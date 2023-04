Streit in Lichtenborn eskaliert - ein Schwerverletzter

per Mail teilen

In Lichtenborn bei Prüm ist am Freitagabend ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war das Opfer gegen 19:30 Uhr mit einem Bekannten in Streit geraten. Dieser stach demnach plötzlich mit einem Messer auf den Mann ein. Er wurde schwer verletzt und bis in die Nacht hinein in einem Trierer Krankenhaus notoperiert. Laut Polizei ist er inzwischen außer Lebensgefahr.

Mutmaßlicher Angreifer festgenommen

Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst mit dem Auto und verursachte dabei zwei Unfälle. Die Polizei nahm ihn in Leidenborn fest. Heute soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen mehrerer Straftaten ermittelt.