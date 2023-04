per Mail teilen

In Trier ist bei archäologischen Ausgrabungen eine Kultstätte für den römischen Lichtgott Mithras entdeckt worden. Dazu gehört auch ein größeres Relief.

Das 1,20 Meter hohe Kalksteinrelief zeigt die Gestalt des Cautes, der als Begleiter für den Gott Mithras in Erscheinung tritt. Der für das kulturelle Erbe zuständige Innenminister Michael Ebling (SPD) sprach bei der Vorstellung des Fundes in Trier von einer spektakulären Entdeckung. Er verdeutliche "einmal mehr das faszinierende römische Erbe unseres Landes, das ganz besonders hier in Trier sichtbar wird".

Archäologen haben 18 Monate Zeit, um auf dem Gelände des früheren Polizeipräsidiums in Trier nach historischen Schätzen zu graben. SWR

Die Grabungen der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz laufen seit Februar auf dem Gelände des früheren Polizeipräsidiums. Dort soll die neue Hauptfeuerwache der Stadt entstehen. Trier beansprucht für sich, älteste Stadt Deutschlands zu sein und war einst größte Römermetropole nördlich der Alpen. Für Trier sei dies der zweite Nachweis einer solchen Kultstätte für den Gott Mithras, teilte Ebling mit.

Was verbirgt sich hinter dem Mithraskult? Der Mithraskult war Ende des 2. Jahrhunderts und im 3. Jahrhundert im ganzen Römischen Reich verbreitet, insbesondere in den Grenzprovinzen. Woran die Mithras-Anhänger glaubten, ist bis heute nicht entschlüsselt. Denn es gibt nur bildliche Darstellungen zu dem Kult und praktisch keine Texte. Wer in den Kult aufgenommen wurde, war zu absolutem Stillschweigen verpflichtet. Das Geheimnis des Mithras-Glaubens wurde nur den Eingeweihten enthüllt. Der Kult war besonders unter römischen Legionären populär, aber auch Staatsdiener, Kaufleute und sogar Sklaven gehörten zu den Anhängern. Frauen waren allerdings ausgeschlossen. Die Mithras-Heiligtümer wurden oft unterirdisch oder in höhlenartigen Felsen angelegt. Das Hauptmotiv zeigt Mithras beim Töten eines Stiers. Oft mit den beiden Fackelträgern Cautes und Cautopates.

Man gehe davon aus, dass der neu entdeckte Kultraum gegen Ende des vierten Jahrhunderts nach Christus zerstört und aufgegeben wurde. Im Römischen Reich war der Mithraskult vor allem unter Militärangehörigen weit verbreitet gewesen. Das Relief befindet sich bereits in den Restaurierungswerkstätten des Rheinischen Landesmuseums Trier. Die Landesarchäologie hat 18 Monate Zeit auf dem Gelände des ehemaligen Polizeipräsidiums zu graben.