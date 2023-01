Krankenhaus Saarburg: So geht die Partnersuche weiter

Am Freitag lief die Frist für Interessenten ab, die beim Saarburger Krankenhaus einsteigen wollen. Die einzige kommunale Klinik der Region braucht dringend einen Partner mit Geld.

Viel Geld hat der Kreis Trier-Saarburg in den letzten Jahren in das Krankenhaus gesteckt. Denn Jahr für Jahr läuft dort ein Defizit in Millionenhöhe auf. In den vergangenen Jahren mussten etwa 40 Millionen Euro aus dem Kreishaushalt zugeschossen werden, um die medizinische Versorgung in der Region zu sichern.

Nach Ansicht des Kreistags Trier-Saarburg ist die wirtschaftliche Situation des Hauses angespannt und spitzt sich weiter zu. Krankenhäuser dieser Größe seien "chronisch unterfinanziert".

Das Krankenhaus Saarburg Das Krankenhaus Saarburg ist das einzige kommunale Krankenhaus in der Region Trier. Träger ist der Landkreis Trier-Saarburg. Im Jahr 2019 hat das Landeskrankenhaus (AöR) die Geschäftsführung des Hauses übernommen. Im Krankenhaus Saarburg arbeiten etwa 600 Menschen. Das Krankenhaus verfügt über 250 Betten. Die jährlichen Defizite des Hauses muss der Landkreis Trier-Saarburg ausgleichen.

Mehrere Interessenten für Saarburger Krankenhaus

Nach Angaben der Kreisverwaltung Trier-Saarburg scheint das Defizit potenzielle Partner aber nicht abzuschrecken. Es hätten sich einige Interessenten gemeldet, sagt Kreis-Pressesprecher Thomas Müller Anfang des Jahres.

Namen der Interessenten für das Krankenhaus Saarburg will der Kreis nicht nennen. Als ein Kandidat gilt aber das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier. Aber auch das Brüderkrankenhaus Trier. SWR Christian Altmayer

Das Trierer Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen teilte dem SWR vor Beginn des Verfahrens mit, dass man in Abstimmung mit den Gremien prüfen werde, ob man sich als Partner bewirbt. Schließlich sei das Mutterhaus als großes Krankenhaus für Trier und Umgebung interessiert daran, "dass die regionale Gesundheitsversorgung sichergestellt ist".

Bei dem Interessenbekundungsverfahren wird geprüft ob ein privater Anbieter das Krankenhaus übernehmen kann. Sei es als Kooperationspartner oder als Träger.

Kreisausschuss berät als erstes über Krankenhaus

Nach Angaben des Kreises Trier-Saarburg wird am Montag zunächst eine Anwaltskanzlei prüfen, ob das Interessenbekundungsverfahren rechtlich korrekt abgelaufen ist. Erst dann können sich die Kreisgremien mit der Partnersuche befassen.

Als erstes wird sich dann der Kreisausschuss mit den Interessenten für das Saarburger Krankenhaus befassen. Die nächste Sitzung ist allerdings bereits am kommenden Mittwoch. Danach tagt der Ausschuss erst wieder Ende Februar.

Die letzte Entscheidung wird dann der Kreistag treffen müssen. Der neue Partner könnte Anfang 2027 beim Saarburger Krankenhaus einsteigen. So lange läuft noch der Kooperationsvertrag mit dem Landeskrankenhaus (AöR) . Das Haus mit Sitz in Andernach will den Vertrag nicht verlängern.