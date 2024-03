Frau aus Trier verliert durch Schockanruf fünfstelligen Betrag

per Mail teilen

Betrüger haben sich in Trier am Telefon als Polizisten ausgegeben und eine Frau um wertvolle Gegenstände gebracht. Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche.

Die Frau aus dem Trierer Stadtteil Zewen wurde demnach gestern um die Mittagszeit von den Betrügern angerufen. Diese gaben sich als Polizisten aus und behaupteten, dass der Sohn der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall gehabt habe. Damit er nicht in Untersuchungshaft müsse, solle sie eine Kaution hinterlegen. Die Frau sei so geschockt gewesen, sodass sie nur eine Dreiviertelstunde später einem unbekannten jungen Mann an ihrer Wohnung Wertgegenstände von mehr als 10 000 Euro übergab.



Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die in Trier-Zewen gestern gegen 13 Uhr 30 etwas beobachtet haben. Der Abholer soll laut Beschreibung etwa 25 Jahre alt und schlank sein. Zur Tatzeit habe er kurze Haare, einen blauen Pullover und eine blau-graue Jeans getragen.



Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche und weist darauf hin, dass die echte Polizei kein Geld und keine Wertgegenstände einsammelt. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen, sofort aufzulegen, die betroffenen Angehörigen direkt anzurufen und die Polizei zu informieren.