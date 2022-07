Wie Telefonbetrüger einen 83-Jährigen aus Hillesheim ausnehmen wollten

Die attraktive Rentnerin Bibiana Dubinski ist reich und genießt ihr Leben. Im Mainzer Tatort "In seinen Augen" wird sie Opfer eines Verbrechens, die Täter:innen scheinen es auf ihr Vermögen abgesehen zu haben. Solche Gewalttaten an Senior:innen kommen vor, sind aber eher selten. Viel häufiger nutzen die Täter:innen Schockanrufe und andere Betrugsmaschen um ältere Menschen abzuzocken. Hauptkommissar Michael Kühl schildert den Hosts Visa Vie und Philipp Fleiter einem spektakulären Fall aus Berlin. Die ältere Dame übergab 70.000.- Euro an einen völlig Fremden an ihrer Wohnungstür, weil die Betrüger:innen behaupten, ihr Sohn sei in Bedrängnis. Warum diese Maschen immer wieder funktionieren, was es mit einem älteren Menschen macht, Opfer einer Straftat zu werden und wie man Omis und Opis davor schützen kann, darum geht es in dieser Folge von "Tatort - Der True-Crime-Podcast mit Visa Vie und Philipp Fleiter".

Hier findet ihr Präventionstipps und Hilfestellen: https://weisser-ring.de/Telefonbetrug

Und hier gehts zum Tatort: https://www.ardmediathek.de/tatort mehr...