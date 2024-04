Am Samstag wird der Truppenübungsplatz Baumholder (Kreis Birkenfeld) zum Schauplatz einer der größten Feuerwehr-Übungen der letzten Jahrzehnte. 300 Einsatzkräfte werden dabei sein.

Das Szenario sieht so aus: Auf dem Truppenübungsplatz in Baumholder brennt es. Das Feuer breitet sich in Richtung eines nahe gelegenen Feriendorfes aus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Birkenfeld merken schnell, dass sie den Brand alleine nicht in den Griff bekommen und fordern in der Leitstelle Trier Verstärkung an.

Ein Waldbrand, der außer Kontrolle geraten könnte und ein Dorf, das evakuiert werden muss: Darauf wollen Feuerwehren und Rettungskräfte im Kreis Birkenfeld im Ernstfall vorbereitet sein, sagt der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Landkreises, Matthias König. "2022 hatten wir bei uns im Landkreis mehrere Flächenbrände, die gefährlich geworden sind. Deshalb muss dieses Szenario geübt werden."

Größte gemeinsame Übung seit Jahrzehnten

Nach Angaben der Stadt Trier ist es die größte gemeinsame Übung der Feuerwehren seit Jahrzehnten. Insgesamt 300 Kräfte nehmen daran teil. Die angeforderten Einheiten aus der Region Trier machen sich aus Prüm in einem Konvoi auf den Weg, um die lokalen Feuerwehren zu unterstützen.

Kreis Birkenfeld gehört künftig zur Leitstelle Trier

Leiter des Einsatzes wird der Landrat des Kreises Birkenfeld, Miroslaw Kowalski (CDU), sein. "Das ist eine große Verantwortung, die ich da übernommen habe. Es geht auch darum nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen zu treffen."

Für die Feuerwehren des Landkreises Birkenfeld wird die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Region Trier in Zukunft ohnehin bedeutsamer werden. Der Kreis wird ab dem kommenden Jahr an die Leitstelle in Trier angegliedert. Er beteiligt sich unter anderem mit etwa 6,5 Millionen Euro an der neuen Feuerwache, die in Trier entstehen soll.

Für Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Matthias König ist die Übung vor allem deshalb wichtig, damit die Abstimmung im Ernstfall reibungslos funktioniert. "Kommunikation ist dabei einfach einfach das wichtigste. Und die wollen wir mit diesem Einsatz trainieren."

Verkehrsbehinderungen möglich

Wie die Stadt Trier mitteilt, kann es am Samstagvormittag wegen des Einsatzes zu kleineren Staus oder Verkehrsbeghinderungen kommen. Der Konvoi soll von anderen Verkehrsteilnehmern nicht durchbrochen werden.