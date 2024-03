Drei Mädchen aus Kinderheim Niederwörresbach erneut gefunden

Drei Mädchen aus einem Kinderheim in Niederwörresbach wurden erneut vermisst - und sind erneut wieder aufgetaucht.

Die Fahndung nach den drei minderjährigen Mädchen aus dem Kinderheim in Niederwörresbach sei eingestellt worden, teilte die Polizei am späten Freitagabend mit. "Die Drei konnten am heutigen Abend wohlbehalten in Odernheim am Glan angetroffen werden." Die Polizei bedankte sich für die zahlreichen Informationen und Hinweise aus der Bevölkerung.

Bereits am Montag waren die drei Mädchen aus dem Kinderheim in Niederwörresbach verschwunden. Am Dienstag wurden sie dann in Idar-Oberstein gefunden. Nun waren sie seit Donnerstagvormittag, 10 Uhr, verschwunden. Es war bereits das dritte Mal, dass sie das Kinderheim verlassen haben, ohne Bescheid zu sagen.