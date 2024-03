14-jähriges Mädchen aus Lascheid vermisst

Eine 14-Jährige aus Lascheid im Eifelkreis Bitburg-Prüm gilt seit Dienstag als vermisst. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Der Vater hatte das Mädchen am Dienstag, dem 19. März, bei der Polizei als vermisst gemeldet. Bei der 14-Jährigen handelt es sich um Annabelle Lothmann. Die Jugendliche hatte laut Polizei am Morgen das Haus verlassen und war dann aber nicht wie gewohnt nach Hause gekommen.

Vermisst wird die 14-Jährige Annabelle Lothmann aus Lascheid im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Polizeipräsidium Trier

14-Jährige war mit dem Bus unterwegs

Nach bisherigen Erkenntnissen, war das Mädchen zuletzt am 19. März in einem Bus von Gerolstein nach Kall in Nordrhein-Westfalen gesehen worden. Dort sei sie um 11:30 Uhr angekommen, um dann nach Ahlen weiter zu fahren. In Ahlen habe sie sich mit einem Bekannten getroffen, so die Polizei weiter.

Die 14-Jährige ist zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß und hat schulterlanges, braunes Haar ohne einen Pony. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose und dunkelbraunen Stiefeln. Zudem hatte sie einen schwarzen Rucksack bei sich. Manchmal trage sie eine runde Brille mit schmalem, braunem/bronzefarbigem Rahmen.

Hinweise an die Polizei Prüm

Die Polizei sucht unterdessen nach Zeugen, die die Jugendliche gesehen haben. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben kann, soll sich bei der Polizei Prüm unter 06551/9420 melden.