Drachenflieger bei Serrig abgestürzt

Ein Drachenflieger ist am Dienstagnachmittag in Serrig im Kreis Trier-Saarburg verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 71-jährige Pilot dabei leicht verletzt.

Den Angaben zufolge verlor der 71-Jährige an der Startrampe die Kontrolle über sein Fluggerät, weil er mit einem Ast kollidierte. Der Mann sei daraufhin ins Straucheln geraten, in den Wald abgedriftet und habe sich einige Meter unterhalb der Startrampe in einer Baumkrone verfangen.

Höhenrettung im Einsatz

Weil es ihm nicht möglich gewesen sei, sich selbst zu befreien, seien Spezialkräfte der Höhenrettung angerückt, um den Mann zu bergen. Der Mann habe sich bei dem Sturz leicht verletzt und sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Im Einsatz waren neben der Polizei auch Rettungskräfte der umliegenden Feuerwehren, ein Rettungswagen und ein Hubschrauber der Air Rescue Luxemburg.