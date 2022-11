Frau auf Klettersteig bei Manderscheid abgestürzt

Eine Frau ist am Vormittag von Allerheiligen am Burgenklettersteig abgestürzt. Die Bergung war schwierig. Erst vor einer Woche war in der Nähe ein 60-Jähriger verunglückt.

Gegen 10.30 Uhr hatte der Ehemann der 35-Jährigen die Leitstelle angerufen. Seine Frau war aus bislang unbekannter Ursache an einem Steilhang etwa vier Meter nach unten gestürzt. Kurz nach dem Rettungsruf trafen die ersten Rettungskräfte ein. Erst vor einer Woche war ein 60-jähriger Wanderer in der Nähe abgestürzt und musste eine Nacht auf seine Rettung warten. Schwierige Bergung Nach Aussage des Wehrleiters Stephan Christ gestaltete sich die Bergung der verunglückten Frau schwierig. Das Gelände ist an dieser Stelle nur schwer erreichbar. Deshalb wurde der Rettungshubschrauber Christoph 10 gerufen. Der konnte jedoch nichts ausrichten, weil eine Seilwinde benötigt wurde, so der Wehrleiter. Daher wurde ein weiterer Hubschrauber angefordert, Christopher 66 aus Imsweiler in der Westpfalz, der über eine Seilwinde verfügt. Feuerwehrleute bauen Seilbahn, um Frau ans andere Lieserufer zu bringen In der Zwischenzeit hatten die Feuerwehrleute eine Seilbahn zum anderen Flussufer gebaut, um die Frau mit einer Trage ans andere Flussufer zu ziehen. Dabei wurde sie von einem Notarzt versorgt, bis sie mit einer Seilwinde in den Rettungshubschrauber gezogen werden konnte. Insgesamt waren mehr als vierzig Feuerwehrleute und das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz.

