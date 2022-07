500 Schüler, Eltern und Lehrer demonstrieren für Schul-Sanierung

Sie gehen gemeinsam auf die Straße: Schüler, Eltern und Lehrer der Integrierten Gesamtschule Trier (IGS) demonstrieren in der Innenstadt für eine schnelle Sanierung ihrer Schule.

Der Schulleiter der Gesamtschule, Dirk Schönhofen, hat eine Projektwoche vor den Sommerferien angesetzt. Thema: Politische Teilhabe. Praktischen Anschauungsunterricht gibt es direkt auf dem Schulgelände.

Es zeigt, wie langsam Beschlüsse in Trier umgesetzt werden: Die Integrierte Gesamtschule Trier war 2010 gegründet worden und hat das Gelände einer ehemaligen Haupt- und Realschule auf dem Trierer Wolfsberg bezogen. 2012 hat der Trierer Stadtrat beschlossen, den Campus zeitnah zu sanieren.

Nur das sogenannte C-Gebäude, wo die Verwaltung der Schule untergebracht ist, wurde bislang saniert. SWR

Stadt hält Schule seit Jahren hin

Bislang ist nur das Verwaltungsgebäude fertig. Das sogenannte L-Gebäude aus den 1970er Jahren bleibt ein Sanierungsfall. Stattdessen sind 200 Schüler der IGS provisorisch in einer "Mobiskul" untergebracht. Dabei sollte der Campus eigentlich bis 2018 fertig sein.

Warum ist die Sanierung der IGS bislang nicht erfolgt? Die Integrierte Gesamtschule Trier besteht aus mehreren Gebäudeteilen. Die Gebäude konnten nicht parallel saniert werden, da die Schüler unterrichtet werden mussten, so die Stadt Trier in einer Stellungnahme. Die Sanierung des C-Gebäudes habe sich deutlich länger hingezogen als geplant. Daher habe die Sanierung der anderen Gebäudeteile noch nicht beginnen können.

"Es hieß immer wieder am Anfang des Schuljahres: 'Bereiten Sie Ihre Schüler auf einen Umzug vor. Wir beginnen bald mit den Sanierungsarbeiten' und dann hört man einfach nichts mehr von der Stadt."

Sanierung der IGS soll weiter aufgeschoben werden

Mittlerweile ist auch der letzte Geduldsfaden auf dem Wolfsberg gerissen: Im Trierer Rathaus gibt es nämlich seit einigen Woche neue Pläne. Weil die Sanierung teuer und kompliziert ist, soll zunächst einmal nichts passieren. Der Stadtvorstand hat die Sanierung der IGS auf eine Liste von Projekten gesetzt, die erst nach 2025 angegangen werden sollen.

Die "Mobiskul" auf dem IGS Campus ist ein provisorisches Schulgebäude. SWR Die Mobiskul auf dem IGS Campus ist ein provisorisches Schulgebäude.

Schulträgerausschuss setzt Verwaltung unter Druck

Mit dem Schulträgerausschuss hat die Schule einen Verbündeten an ihrer Seite. In der Sitzung am Dienstag forderten die Fraktionen eine zügige Sanierung der IGS. Die Verwaltung sei verpflichtet, den alten Stadtratsbeschluss zeitnah umzusetzen, so der Tenor.

Schulgemeinschaft will mit Demo für Sanierung kämpfen

Etwa 500 Schüler, Eltern und Lehrer der IGS demonstrieren am Donnerstagvormittag in der Innenstadt für eine baldige Sanierung ihrer Schule. Von 13 bis 16 Uhr ziehen sie vor das Trierer Rathaus. Die Schülerinnen und Schüler haben dafür Banner gemalt, Parolen eingeübt, Petitionen ausgearbeitet und Unterschriftenlisten vorbereitet.

"Wir wollen den Druck aufrechterhalten, damit zügig saniert wird. Wir wollen auch zeigen, dass mehr in Bildung investiert werden sollte. Wir demonstrieren stellvertretend für viele Schulen."

Stadtrat muss Prioritäten setzen

Der Trierer Stadtrat ist jetzt wieder am Zug. Ende des Jahres muss im Rahmen eines Nachtragshaushalts entschieden werden, welche Bauprojekte bevorzugt angegangen werden. Das städtische Hochbauamt hat dafür eine Liste mit 182 Projektaufträgen aufgestellt.

Doch selbst, wenn jetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt werden sollten: Die Schulgemeinschaft der IGS muss weiter geduldig bleiben. Die Bauarbeiten könnten frühestens 2024 beginnen.