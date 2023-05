per Mail teilen

Helfer statt Plagegeist: Im Herzen des Nationalparks Hunsrück-Hochwald hat der Borkenkäfer freie Bahn - mit erstaunlichen Folgen.

Es sieht aus wie ein Trauerspiel, denke ich, als ich mit Biologin Andrea Kaus-Thiel in den Wald des Nationalparks Hunsrück-Hochwald hinein fahre. Hier am Rande des Waldes stapeln sich Fichtenstämme, die von der Trockenheit und Borkenkäfern getötet wurden. Der Anblick der nun baumlosen Fläche lässt auch die Biologin nicht kalt. Es mussten Fichten gefällt werden mit Rücksicht auf die Nachbarn. Immer wieder sind Waldarbeiter mit Sägen im Einsatz. "So viel Betrieb gab es hier seit Beginn des Nationalparks nicht, der letzte Sommer war fatal für viele Fichten."

Im Randbereich des Nationalparks gibt es viele Fällungen. Man versucht damit die Borkenkäferpopulation für die Nachbarwälder im Griff zu behalten. dpa Bildfunk Harald Tittel

Anrainer geben Nationalpark Schuld für Borkenkäferplage

Wieso sterben so viele Fichten? Die meisten Fichten in Deutschland sind in den letzten Jahren gestorben, weil sie von einem Käfer befallen werden: dem Buchdrucker. Er gehört zu den sogenannten Borkenkäfern. Er befällt vor allem Fichten. Wenn diese durch Trockenheit und Dürre geschwächt sind, können die Bäume sich nicht genügend zur Wehr setzen gegen die Käfer. Der Borkenkäfer bohrt sich durch die Rinde der Fichte und legt die Larvengänge im Bast an, dies ist eine Schicht zwischen Holz und Borke, welche die Nährstoffe von der Krone in die Wurzeln des Baumes transportiert. Wird ein Baum von sehr vielen Käfern befallen, stirbt er, weil seine Nährstoffkette unterbrochen wird. Aus den Larvengängen schlüpfen nach ein paar Wochen die neuen Borkenkäfer und befallen die nächsten Bäume. Innerhalb einer Saison können Borkenkäfer sehr viele Nachkommen zeugen, weshalb der Befall der Bäume so hoch sein kann, besonders wenn es wochenlang nicht regnet.

In den Randgebieten des Nationalparks versucht man die Population des Borkenkäfers in Schach zu halten, erzählt mir die Biologin. Manche der Anrainer, die von der Forstwirtschaft leben, sind überzeugt, dass der Borkenkäfer aus dem Nationalpark komme. "Natürlich haben wir Untersuchungen, die zeigen, dass der Borkenkäfer in der ganzen Region gleichmäßig stark präsent ist.", sagt Andrea Kaus-Thiel. Das Thema sei ein ewiger Streitpunkt mit den Nachbarn des Nationalparks.

Der Anblick der toten Bäume hilft keineswegs, die aufgeheizten Gemüter zu beruhigen. Doch die Szenerie ändert sich, je tiefer wir in den Wald hinein fahren.

Wenn mehrere Fraßbilder sich, wie hier zu sehen, überschneiden, dann ist der Befall sehr groß. SWR Lara Bousch Bild in Detailansicht öffnen Ein Buchdrucker-Weibchen legt ungefähr 20 bis 60 Eier pro Brut. Hier erkennt man die Larven, die daraus schlüpfen. Insgesamt brauchen die Larven nach dem Schlüpfen je nach Witterung sechs bis zwölf Wochen, bis sie ausgewachsen Käfer sind und sich fortpflanzen können. Bleibt das Wetter trocken, können die Weibchen nach mehreren Wochen bereits wieder Eier legen - bis zu viermal in der Saison. So können sie sich extrem schnell im Wald verbreiten. SWR Lara Bousch Bild in Detailansicht öffnen Der ausgewachsene Buchdrucker ist 4 bis 5,5 Millimeter groß. Der Kupferstecher, eine andere Borkenkäfer-Art, ist noch kleiner. Er kann vor allem bei sehr jungen Fichten zur Plage werden. SWR Lara Bousch Bild in Detailansicht öffnen

Diese toten Fichte tragen keine Rinde mehr und werden liebevoll "Silberrücken" von den Mitarbeitern des Nationalparks Hunsrück-Hochwald genannt. Das beige Holz unter der Rinde verfärbt sich Grau wegen der Witterung. Ist die Rinde ab, sind keine Borkenkäfer mehr im Baum. SWR Lara Bousch

Borkenkäfer ist ein Katalysator für mehr Biodiversität

Wir fahren weiter in das Innere des Waldes, hier gilt der sogenannte Prozessschutz. Das bedeutet, dass der Mensch die Natur in Ruhe lässt. Sterben die Fichten, dann ist das eben so, niemand entfernt sie oder versucht sie zu schützen. Deshalb sieht man hier viele Bäume, die zwar noch stehen, aber schon längst tot sind. Für die Biodiversität sind diese Bäume ein besonderer Schatz, erklärt Kaus-Thiel.

"Die Förster außen herum hören das nicht so gern, aber der Borkenkäfer ist natürlich ein super Dynamik-Treiber."

Andrea Kaus-Thiel ist eine leidenschaftliche Biologin und verantwortlich für die Forschung im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Sie findet es schade, dass ihre Lebensspanne so kurz ist, dass sie nur einen kleinen Lebensabschnitt des neuen Waldes im Nationalpark miterlebt.

Etliche Tiere profitieren vom Borkenkäfer

Sobald die Fichten sterben, entsteht daraus ein Habitat für etliche Tiere und Pflanzen. Spechte zum Beispiel haben Borkenkäfer zum Fressen gern. Auch Schlupfwespen sind natürliche Feinde der Borkenkäfer.

Die tote Fichte verliert allmählich ihr Borkenkleid. In Lücken zwischen Rinde und Stamm verstecken sich gerne Tiere wie Fledermäuse, erzählt Biologin Andrea Kaus-Thiel. SWR Lara Bousch

Die Spechte öffnen außerdem den Weg für viele andere Tiere, indem sie ihre Bruthöhle in das morsche Holz der toten Fichten hacken. Nachdem die Spechte ihre Bruthöhle verlassen haben, wird der Baum zum beliebten Hotel für viele Tiere: Baummarder, Fledermäuse, Bienen und Hornissen aber auch Eulen, Hohltauben sowie Siebenschläfer und Eichhörnchen nutzen Spechthöhlen zum Überleben.

Doch irgendwann fällt auch die dickste Fichte um, weil sie von Pilzen zerfressen wird. Der tote Baum ist nun auch für Tiere erreichbar, die nicht so gut klettern oder fliegen können. Er wird zum Rückzugsraum für Echsen, Amphibien, Mäuse und sogar größere Wildtiere wie der Wildkatze im Nationalpark Hunsrück-Hochwald.

Am Boden angekommen, entsteht eine ganz neue Lebensgemeinschaft. Während der Baumkadaver von Pilzen langsam zu Humus verdaut wird, helfen Insekten und Mikroorganismen eifrig mit. SWR Lara Bousch

Toter Wald bedeutet neuer Wald

Nicht nur die Tiere profitieren vom Tod der Fichten im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Sobald die Fichten ihr Nadelkleid verlieren, erreicht etwas ganz Wichtiges den Waldboden: Licht. Es weckt die Samen von vielen Pflanzen oder treibt kleine Bäumchen zu einem Wettrennen nach oben an. Am Fuß der toten Bäume erkennt man Sprösslinge von Königskerzen, Buschwindröschen, Birken, Buchen und vieles mehr. Gäbe es den Borkenkäfer nicht, würde dieser Prozess hunderte Jahre hinausgezögert.

Andere Nationalparks als Vorreiter

In den vergangenen drei Sommern hat der Borkenkäfer so viel Schaden in deutschen Wäldern angerichtet wie nie zuvor. Der Hunsrück ist da keine Ausnahme. Auch andere Nationalparks beobachten genau, welche Prozesse der Borkenkäferbefall in ihren Wäldern auslöst.

Der neue Mischwald, der nach der Borkenkäferkatastrophe entstanden ist, hat im Nationalpark Bayerischer Wald schon ein paar Jahre Vorsprung. dpa Bildfunk Armin Weigel

Andrea Kaus-Thiel erzählt, dass im Nationalpark Harz Borkenkäfer bereits Jungbäume angreifen, weil alle erwachsenen Fichten tot sind. Weil die Borkenkäfer so wenig Nahrung haben, beginnt ihre Population dort bereits wieder zu schrumpfen.

Für den Wald ist der Borkenkäfer nicht schlimm, andere Baumarten werden sich etablieren und mit ihnen auch viele Tiere und Insekten, prognostiziert die Biologin. Ein wichtiger Vorreiter für Kaus-Thiel ist der Nationalpark Bayerischer Wald. Dort sehe man, wie sich der Wald entwickeln wird. Der Nationalpark Bayerischer Wald habe im Prozess der Naturverjüngung bereits ein paar Jahrzehnte Vorsprung, weil er früher gegründet wurde. Das mache den jüngeren Nationalparks in Deutschland Mut.