In vielen Orten an der Mosel, im Hunsrück, in der Eifel und im Hochwald

wird Weiberfastnacht gefeiert. Die Narren und Närrinen haben Rathäuser erstürmt, außerdem ziehen mancherorts Möhnen durch die Gemeinden. Und es gibt Kappensitzungen.

Die Möhnen in Großlittgen haben Frühstück vorbereitet. Es gibt Mäuschen und Leberwurstbrote. SWR So wie diese Möhne hier in Großlittgen verteilen die "Weiber" Frühstück an Autofahrer. SWR In Zell an der Mosel wird die Kreissparkasse von den Narren gestürmt. SWR Möhnen in Neumagen-Dhron feiern ausgelassen. Ein Gläschen Wein darf an der Mosel nicht fehlen. SWR Ausgelassene Narren und Möhnen von dem Rathaus in Neumagen-Dhron. SWR In Trier bereitet sich die Stadtgarde auf die Erstürmung des Rathauses vor. SWR Solveig Naber Obermöhne Katja stürmt auf Stadtbürgermeister Friedhelm Marder in Daun zu, um ihm Stadtschlüssel und Stadtsäckel abzunehmen. Trotz Verteidigung durch die Stadtsoldaten mit Bleistiften hat er keine Chance. SWR Die Trierer Stadtgarde hat versucht, das Rathaus zu verteidigen. SWR Mit einer Riesenleiter erstürmen die Möhnen in Wittlich das Rathaus. SWR Das Prinzenpaar aus Hermeskeil: Prinz Benny I und Prinzessin Marie I SWR Die Schlüsselübergabe im Rathaus in Hermeskeil. SWR Weiberfastnacht auf dem Hauptmarkt in Trier. Die Narren lassen sich auch durch Regen nicht vom Feiern abhalten. SWR Auch in Traben-Trarbach haben die Närinnen und Narren die Macht übernommen. SWR In Wittlich gute Feierstimmung trotz Regenwetters. SWR Lara Dudek Etwa 500 Menschen feiern Weiberfastnacht auf dem Schleiferplatz in Idar-Oberstein. SWR Der Eifeler Landrat Andreas Kruppert mischt mit den Dompiraten den Hauptmarkt in Trier auf. SWR