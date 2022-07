Aus noch unbekannter Ursache ist am Donnerstagnachmittag in Trier-Süd ein Dachstuhl in Brand geraten. Wie die Leitstelle Trier mitteilte, ging der Alarm gegen 14:30 Uhr ein.

Nach Angaben der Feuerwehr kamen zwei Hausbewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. SWR Bei dem Brand in Trier-Süd kam es zu starker Rauchentwicklung. Zahlreiche Trierer Feuerwehren waren im Einsatz. Ernst Mettlach Stadt Trier Wie die Feuerwehr bestätigt hat, hatten ein Balkon und ein Vordach Feuer gefangen. Steil TV Zwei Straßen, die Südallee und die Gerberstraße, waren wegen des Löscheinsatzes gesperrt. SWR