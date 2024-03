Betrunkener Busfahrer in Kell am See gestoppt

In Schlangenlinien und teils mit überhöhter Geschwindigkeit war wohl ein Busfahrer mit 60 Schülerinnen und Schülern von Saarburg nach Kell am See unterwegs. Die Polizei griff ein.

Ein Fahrgast eines Linienbusses von Saarburg nach Kell am See meldete sich heute Morgen bei der Polizei. Der Busfahrer fahre in Schlangenlinien und teils mit erhöhter Geschwindigkeit.

Fahrer war offenbar alkoholisiert

Beamte der Polizei Hermeskeil stoppten den Bus in Kell am See und kontrollierten den Fahrer. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte: Der 44-jährige Fahrer hatte getrunken. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers und entnahmen eine Blutprobe. Die Ermittlungen im eingeleiteten Strafverfahren gegen den Busfahrer dauern an.

Viele Schülerinnen und Schüler im Bus

Im Bus saßen etwa 60 Fahrgäste. Die meisten waren Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren. Sie stiegen bei der Kontrolle aus und setzten ihren Schulweg zu Fuß fort.