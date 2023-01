Bad Bertricher braut aus Heilwasser Bier

Myrec Kaufmann lässt Bier aus dem Bad Bertricher Heilwasser brauen. Er füllt es kanisterweise ab und bringt es nach Holland zu einer Brauerei - in der Zukunft hat er Großes vor.

In Bad Bertrich gibt es einen Brunnen, aus dem das Glaubersalzwasser sprudelt. Es ist selten, 32 Grad warm, trinkbar und soll viele heilende Mineralien enthalten. Das Wasser sprudelt aus dem Bad Bertricher Löwenkopfbrunnen. Jeder darf sich daran bedienen.

Bier wird derzeit noch in Holland gebraut

"Das Besondere ist natürlich das Glaubersalzwasser. Das hat einen leichten Geschmackseinfluss auf das Bier. Ob das Bier dann eine heilende Wirkung hat, das kann dann jeder für sich entscheiden."

Myrec Kaufmann sieht in dem Glaubersalzwasser aus Bad Bertrich etwas ganz Besonderes und verarbeitet es deswegen in seinem Bier. SWR

Myrec Kaufmann stellt etwa alle zwei Monate Kanister unter den Wasserhahn des Brunnens, um diese mit dem Wasser zu füllen. Danach fährt er das Wasser zu einem Freund nach Holland, der eine Brauerei hat. Dort werden dann aus etwa 180 Liter Bad Bertricher Glaubersalzwasser rund 600 Flaschen Bier gebraut, sagt Kaufmann. "Das Glaubersalzwasser hat im Prinzip eine heilende Wirkung, ich will jetzt nicht sagen, dass Bier eine heilende Wirkung hat."

Kaufman hat große Pläne für die Zukunft

Derzeit lässt der gebürtige Niederländer drei Sorten Bier brauen, die er dann in den Geschäften und Restaurants vor Ort verkauft. Myrec Kaufmann will in Zukunft aber das Bier selbst produzieren. Dazu baut er gerade eine Brauerei auf. Er plant noch im Januar das erste Bier in Bad Bertrich zu brauen.