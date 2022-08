Anklage wegen versuchter Tötung in der AfA Hermeskeil

Die Staatsanwaltschaft Trier klagt zwei Männer wegen versuchten Totschlags an. Sie sollen in der Hermeskeiler Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende einen Mann attackiert haben.

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil kam es nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 27. März 2022 zu einem verbalen Streit.

Der Anklage zufolge stritt zunächst ein Libanese mit einem Georgier. Der Georgier soll sich dann an zwei Landsleute gewandt haben. Gemeinsam hätten sie beschlossen, den Kontrahenten wegen des Streits zu bestrafen.

Die drei Georgier sollen dann den Libanesen mit einem Messerstich in den Oberbauch lebensgefährlich verletzt haben. Er sei in der Nacht notoperiert worden.

Zwei von drei Männern in Metz festgenommen

Nach der Tat seien die mutmaßlichen Täter geflüchtet. Zwei von ihnen seien am 5. April 2022 in der Nähe von Metz in Frankreich festgenommen worden. Laut Anklage sind sie seitdem in Untersuchungshaft. Nach dem dritten Beschuldigten werde weiterhin international gefahndet.

Die Staatsanwaltschaft Trier klagt nun die beiden festgenommenen Männer wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung an.