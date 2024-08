Nach Einsturz von Hotel in Kröv: Abriss hat begonnen

In Kröv an der Mosel haben nach dem Einsturz Abrissarbeiten am Hotel begonnen. Am Wochenende soll dann das zweite Todesopfer aus dem Gebäude geborgen werden.

Die Abrissarbeiten haben kurz vor 12 Uhr mit dem Einreißen der Giebelwand des Gebäudes begonnen. Seit dem Morgen liefen Vorbereitungen dazu. Das Hotel war Dienstagabend teilweise eingestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein großer Bagger für den Abriss herbeigeschafft. Den Abriss übernimmt eine Spezialfirma. Darüber hinaus seien Risse in nahegelegenen Gebäuden bekannt geworden. Ob diese in Zusammenhang mit dem Einsturzgeschehen stehen, oder es sich um Altschäden handelt und ob diese für die Statik der Gebäude von Relevanz sind, werde derzeit geklärt, so die Polizei. Anwohner sollen im Umkreis von 150 Metern Fenster und Türen möglichst geschlossen halten. Unter anderem weil unklar sei, ob das Hotelgebäude beispielsweise mit Asbest belastet sei. Einsturzgefahr, Staub und mögliche Asbestbelastung Eine Asbestbelastung könnte die Arbeiten erschweren. Die Polizei rät außerdem dazu, während der Arbeiten drinnen zu bleiben und nicht ins Freie zu gehen. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Gebäude weiter einstürzt. Video herunterladen (64,4 MB | MP4) Ein Gutachter hat sich am Donnerstagvormittag einen ersten Eindruck vom eingestürzten Gebäude verschafft. Er geht davon aus, dass die Einsturzgefahr nach wie vor hoch ist. Um das verschüttete Todesopfer bergen zu können, müssen weitere Teile des eingestürzten Hotels entfernt werden. Eine Giebelwand und auch ein Obergeschoss müssen voraussichtlich weg. Video herunterladen (73,2 MB | MP4) Staatsanwaltschaft Trier bestätigt Risse im Gebäude vor Einsturz Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft Trier auf SWR-Anfrage bestätigt, dass vor dem Einsturz Risse in dem Kröver Hotel aufgefallen waren. Deshalb waren Fachleute eingeschaltet worden und es wurden bauliche Maßnahmen durchgeführt. Die Einzelheiten seien nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ob die Risse im Zusammenhang mit dem Einsturz stehen, soll das Sachverständigengutachten klären. Zusammenhalt in Kröv ist groß Die Ortsbürgermeisterin Desire Beth (CDU) sagte dem SWR, dass eine Riesenwelle von Mitgefühl im Ort zu spüren sei. Jeder versuche, etwas Positives beizutragen. Das Hotel sei ein beliebter Treffpunkt gewesen – das Gastronomen-Ehepaar sei sehr beliebt. Eine Spendenaktion für sie sei daher gestartet. Außerdem hatten umliegende Gastronomen die Rettungskräfte versorgt, unter anderem mit Broten und Kaffee. Bürgermeisterin Beth sagte, sie sei sehr dankbar und froh, dass in der Katastrophe alle so zusammenstünden. Frau noch gerettet nach Stunden in den Trümmern Am Mittwochabend war die letzte noch lebende Verschüttete aus den Trümmern des Hotels gerettet worden. Die insgesamt sieben aus dem Hotel geretteten Personen hätten nach derzeitigem Kenntnisstand weitgehend leichte Verletzungen erlitten, sagte eine Polizeisprecherin. "Natürlich gibt es irgendwo Brüche und Schürfwunden." Zwei Menschen kamen bei dem Einsturz des Hotels am Dienstagabend ums Leben. Die Polizei hat den Einsatzort um das Hotel noch weiträumig abgesperrt. Bürgermeisterin aus Urlaub zurückgekehrt Die Kröver Ortsbürgermeisterin Beth hatte im Urlaub von der Katastrophe am Dienstagabend erfahren und kehrte inzwischen an die Mosel zurück. Sie sagte, im Ort sei die Stimmung geprägt von der Trauer um die beiden Verstorbenen. Es gebe Mitgefühl für die Familien und die Freunde der Opfer. Viele seien fassungslos, denn da stehe ein Gebäude, bei dem einfach eine Etage fehle. In dem Traditionshaus seien alle Einheimischen ein- und ausgegangen. Sie sei sehr dankbar, dass "das Wunder geglückt ist" und sieben eingeschlossene Personen lebend aus den Trümmern des eingestürzten Hotels gerettet werden konnten. "Wobei die Trauer natürlich heute Morgen ganz groß ist, dass eben zwei das Unglück nicht überlebt haben", sagte Beth am Donnerstag. Ein ursprünglich für dieses Wochenende geplantes Straßenfest sei abgesagt worden.