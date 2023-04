Tierheime in RLP erhöhen Gebühren für Tiere

per Mail teilen

Einen Hund oder eine Katze aus dem Tierheim holen und ihm ein neues Zuhause geben: Das wird in Rheinland-Pfalz demnächst teurer. Denn die Kosten in den Heimen sind enorm gestiegen. Deshalb müssen einige von ihnen ihre Gebühren erhöhen, zum Beispiel in Zweibrücken und Worms.