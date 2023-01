Viele Tierheime im Norden von RLP sind überfüllt und leiden unter den hohen Energie- und Futterkosten. Das Tierheim in Ransbach-Baumbach braucht zudem auch wegen seines Neubaus Unterstützung.

Das Team des Tierheims in Ransbach-Baumbach hat sich an den SWR gewandt und beschreibt die Lage: "Kein Tag vergeht mittlerweile ohne Anfragen von Leuten, die sich ihre eigenen Tiere nicht mehr leisten können oder wollen." Gründe dafür seien die gestiegenen Kosten für Lebensmittel sowie die hohen Energiepreise und die Tierarztkosten, die sich durch die neue Gebührenordnung fast verdoppelt haben.

Das alles bringe das Tierheim in Ransbach-Baumbach an die Grenze dessen, was man noch leisten könne. Das Team müsse sich die Frage stellen, ob es in Zukunft noch weitere Tiere aufnehmen könne - oder das wegen Überfüllung ablehnen müsse. In dem Schreiben heißt es weiter, trotzdem wolle man nicht aufgeben. Deshalb bitte man "jeden, der es kann, um Hilfe". Konkret gehe es um Spenden für den Neubau des Tierheims.

Das Tierheim in Ransbach-Baumbach stößt an seine Grenzen, auch, weil immer mehr Menschen ihre Tiere abgeben müssen. SWR SWR

Tierheim in Ransbach-Baumbach braucht Spenden für Neubau

Nach Angaben von Anna Burgmann vom Tierheim Ransbach-Baumbach haben die Bauarbeiten schon begonnen, der Neubau wird aber deutlich teurer als zunächst gedacht. Gründe dafür seien die stark gestiegenen Preise für Firmen, Handwerker und Baumaterial. Das Tierheim-Team habe "gerackert, gebettelt, gespart und beantragt, wo es nur irgendwie ging", trotzdem werde am Ende Geld fehlen, um den Neubau fertig zu stellen.

Deshalb hat das Tierheim Ransbach-Baumbach einen Spendenaufruf gestartet: Die Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des Tierheims.

Hohe Auflagen der Behörden für das Tierheim Ransbach-Baumbach

Das Tierheim Ransbach-Baumach stand in der Vergangenheit immer wieder vor der Schließung. Hintergrund waren neue Auflagen der Behörden, die kritisierten, es fehlten etwa Container, um Katzen und Hunde in Quarantäne halten zu können. Der Neubau soll nach Auskunft des Tierheims deshalb eine eigene Quarantäne-Station bekommen. Zudem sollen die Tiere dann mehr Auslauf haben. Auch ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter sei geplant.

Finanziert wird der Neubau durch eine Förderung des Landes und Sponsoren. Wie das Tierheim weiter mitteilt, wurde dem Tierheim das Grundstück von privater Seite zu einem geringen Preis zur Verfügung gestellt.