Keine Hilfe für Fundtiere in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

Das Tierheim Bad Kreuznach nimmt keine Tiere mehr auf, die in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach gefunden werden. Doch was tun, wenn sie ein hilfloses Tier finden?

Wer zum Beispiel in Frei-Laubersheim oder Volxheim künftig einen entlaufenen Hund, eine verletzte Katze oder einen Vogel, der aus dem Nest gefallen ist, findet, der wird beim Tierheim in Bad Kreuznach kein Glück haben. Denn ab dem 1. Januar 2024 werden dort keine Fundtiere aus der Verbandsgemeinde mehr angenommen.

Tierheim Bad Kreuznach erhöht Gebühren

Das Tierheim hat die Pauschale für die Betreuung von Tieren, die in den umliegenden Gemeinden gefunden werden, verdoppelt. Auch, weil Energiekosten und die Gebühren für Tierärzte gestiegen sind. Bisher bekam das Tierheim Bad Kreuznach von der Stadt und den umliegenden Gemeinden pauschal rund 60 Cent pro Einwohner und Jahr. Ab 2024 wird diese Pauschale auf 1,25 Euro erhöht. Für die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach mit gut 13.000 Einwohnern wäre die neue Pauschale damit auf gut 16.000 Euro gestiegen. Der Verbandsgemeinderat Bad Kreuznach aber zog da nicht mit. Die Mitglieder sprachen sich mehrheitlich gegen einen neuen Vertrag mit dem Tierheim Bad Kreuznach aus.

Suche nach einer Lösung für Fundtiere

Die Verwaltung steckt jetzt in der Klemme, sagt der Bürgermeister. Denn was passiert nun mit gefundenen Tieren? "Wir suchen mit Hochdruck nach neuen Lösungen", so Bürgermeister Marc Ullrich (parteilos). Eine Möglichkeit wäre, ein anderes Tierheim zu finden, das künftig die herrenlosen Tiere der Verbandsgemeinde aufnimmt. Ullrich sieht aber wenig Chancen, weil viele Tierheime ohnehin schon überfüllt seien.

Gemeinde will Transportboxen für Tiere anschaffen

Findet sich kein anderes Tierheim, wird sich die Verbandsgemeinde selbst ab dem Jahreswechsel um jedes einzelne Tier kümmern müssen. Konkret heißt das: die Gemeinde müsste für jedes Tier eine Tierschutzorganisation finden, die sich um verwaiste Katzen oder ein ausgesetztes Meerschweinchen kümmern würde. Bürgermeister Marc Ullrich fürchtet, dass der Aufwand zu groß sein wird. Auch weil mit weiten Fahrtstrecken gerechnet werden müsste. Die Verbandsgemeinde schafft sich dennoch in einem ersten Schritt Transportboxen für Tiere an – eine kleinere und eine größere.