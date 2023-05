Regenbogenflaggen in RLP gegen Queer-Feindlichkeit

Am 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT). In Deutschland gibt es laut Polizei drei queer-feindliche Angriffe pro Tag. Ein Opfer eines solchen Angriffs in Mainz ist der 23-jährige Carl. Landesinnenminister Michael Ebling (SPD) hat am Polizeipräsidium in Mainz eine Regenbogenflagge gehisst.