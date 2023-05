Einschätzungen und Erklärungen zum Prozess-Auftakt

Die Situation an der Gräfenauschule in Ludwigshafen war am Dienstag Thema einer Gesprächsrunde mit Vertretern von Bildungsministerium und Stadt. Bei 40 Erstklässern der Schule ist die Versetzung gefährdet. Gesprächsergebnisse wurden bislang nicht veröffentlicht - auch nicht im Bildungsausschuss des Landtags, sagt SWR-Reporter Frederik Merx.