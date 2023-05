per Mail teilen

Am Donnerstag wechseln sich in Rheinland-Pfalz Sonne und Wolken ab bei 13 bis 19 Grad. Es bleibt trocken. Übers Wochenende wird es dann spürbar wärmer, am Sonntag steigen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad, lokal kann es Schauer und Gewitter geben.