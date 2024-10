Mittelaltermarkt, eine Schlemmer-Wanderung durch die Weinberge oder Hundeschwimmen - hier finden Sie ein paar Vorschläge, was Sie am 3. Oktober unternehmen können.

Der Tag der Deutschen Einheit ist ein Feiertag. Die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz müssen deshalb nicht arbeiten. Doch was anstellen mit der freien Zeit? Wir haben einige Ideen zusammengetragen, was Sie am 3. Oktober unternehmen können:

Veranstaltungen am Tag der Deutschen Einheit in der Region Pfalz

Auch am Tag der Deutschen Einheit lädt das Frankenthaler Herbstspektakel zum Besuch ein. Vom 2. Oktober bis zum 6. Oktober stehen rund um den Rathausplatz Kinderkarusselle, Spielbuden, ein Biergarten und Imbissstände. Auf der Bühne finden täglich Konzerte statt.

In diesem Jahr findet wieder der Mittelaltermarkt am Gelterswoog in Kaiserslautern statt. Er beginnt am 3. Oktober und endet am 6. Oktober. Auf dem Programm stehen unter anderem Feuer- und Zaubershows.

Wer es lieber sportlich angehen lassen will, ist beim Autofreien Eistal in Eisenberg gut aufgehoben. Fußgänger und Radfahrer haben die Straße für sich. An zahlreichen Ständen werden Essen und Trinken, Mitmach-Aktionen und Musik angeboten.

Wer lieber tagsüber an der frischen Luft ist, kann sich bei der Schlemmerwanderung durch die Oppenheimer und Dienheimer Weinberge vergnügen. Auf der sieben Kilometer langen Strecke durch die Weinberge warten zehn verschiedene Stationen mit Wein und Speisen.

Am letzten Septemberwochenende, an allen Oktoberwochenenden, sowie am Tag der Deutschen Einheit, können Besucherinnen und Besucher wieder an den vielen Ständen entlang des Rotweinwanderwegs und in den Orten an der Mittelahr den Weinherbst genießen: die Landschaft, die Weine und Kulinarisches. Veranstaltet wird das Wanderevent erneut von den Verkehrs- und Tourismusvereinen aus Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr in Kooperation mit der "Zukunft Mittelahr", die sich für den Wiederaufbau in Rech, Mayschoß und Dernau einsetzt.

Im "NordBad" an der Mosel in Trier ist am 3. Oktober der letzte Badetag der Saison 2024. Zum Abschluss findet ein Hundeschwimmen von 16 bis 18 Uhr statt, teilen die Stadtwerke Trier mit. Davor ist das Bad regulär geöffnet. Mehr Informationen finden Sie auf der Seite der Stadtwerke Trier.

"Türen auf mit der Maus": Am 3. Oktober öffnen Einrichtungen wieder auf Initiative der "Sendung mit der Maus" ihre Türen für Kinder und ihre Angehörigen. Auch das Ludwig Museum Koblenz nimmt an der Aktion teil – hier wird unter anderem ein Schatz im Museum gesucht und etwas gebastelt. Eine Übersicht aller "Türen auf mit der Maus"-Veranstaltungen finden Sie hier auf einer Karte.

Seit 1997 laden am 3. Oktober die muslimischen Gemeinden im Land zum "Tag der offenen Moschee" ein. Auch in Rheinland-Pfalz öffnen Moscheen ihre Pforten, wie die "Noor Moschee" in Frankenthal.