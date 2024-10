Fahrradfahren beim "Autofreien" Eistal oder Metbier auf dem Mittelaltermarkt trinken

Es ist verlängertes Wochenende. Im Westen der Pfalz gibt es einige interessante Veranstaltungen über das Wochenende. Hier finden Sie ein paar Beispiele dafür.

Die größte Veranstaltung ist das "Autofreie" Eistal. Wie jedes Jahr wird dafür die Strecke vom Eiswoog im Donnersbergkreis bis nach Obrigheim im Kreis Bad Dürkheim gesperrt. Das hat die Verbandsgemeinde Eisenberg angekündigt. Von 10 bis 18 Uhr darf auf der 20 Kilometer langen Strecke dann kein Auto fahren. In der Zeit kann dort mit Fahrrad, Inline Skates oder sonstigen Gefährten gefahren werden.

Mit dem Hubschrauber über Eisenberg fliegen

An der autofreien Strecke gibt es auch einige Aktionen. Besonders ist in diesem Jahr ein Helikopter-Rundflug. Auf dem Feld am Ortseingang von Ramsen startet der Heli und fliegt über Eisenberg und zurück. Maximal vier Personen können bei einer Tour mitfliegen. Der Flug kostet 65 Euro pro Person.

Außerdem kann man beim Schützenverein in Ramsen entweder klassisch mit Pfeil und Bogen schießen oder auch Schrotgewehre ausprobieren. Ansonsten gibt es viele verschiedene Essensstände, Getränke, Live-Musik und andere Aktionen.

Auf dem Schießstand kann sowohl mit Pfeil und Bogen als auch mit Schrotgewehren geschossen werden. SWR

Auf dem Mittelaltermarkt in Kaiserslautern gibt es viele Spezialitäten

Der Mittelaltermarkt am Gelterswoog in Kaiserslautern geht vier Tage lang, also über das ganze verlängerte Wochenende. Das Team vom Gelterswoog organisiert den Markt. Highlights sind die Feuershows am Donnerstag- und am Samstagabend. Auch Gerichte und Getränke aus dem Mittelalter gibt es, zum Beispiel Metbier oder Spanferkel.

So sah die Feuershow beim Mittelaltermarkt im April aus. Dieses Jahr machen Floculus und Timolino zusammen die Feuershow. Pressestelle Lorraine Médiévale

Natürlich gibt es auch verschiedene Musikbands oder Aktionen, wie Bogenschießen oder ein Kinderkarussell. Liebhaber mittelalterlicher Waren kommen auch auf ihre Kosten: Sie können unter anderem Töpferware, Holzfiguren oder Seifen erwerben.

Durch die Wälder bei Pirmasens wandern oder einfach im Wald entspannen

In Pirmasens sind über das Wochenende Wander- und Erlebnistage. Am Freitag werden die Weiher des Gersbachtals erkundet. Dabei läuft man auch den Teufelspfad entlang. Die Tour dauert etwa zwei Stunden. Am zweiten Tag heißt es dann durchatmen. Denn da stehen Entspannungsübungen inmitten von Bäumen auf dem Programm. Das nennt sich auch Waldbaden. Dazu gibt es über den Tag verteilt drei verschiedene Kurse .

Am Sonntag steht dann noch mal eine gut acht Kilometer lange Wanderung an. Die Route führt an verschiedenen Burgen vorbei - vom Rabenfels, über den Hummelsberg, die Ruine Ruppertstein, runter in das Rodalbtal und wieder hoch zur Burg Lemberg. Mitwandern ist kostenlos, allerdings bittet die Stadt Pirmasens um eine vorherige Anmeldung.

Villen von Unternehmern aus Zweibrücken entdecken

Am Sonntagnachmittag veranstaltet die Stadt Zweibrücken eine Busrundfahrt zu unterschiedlichen Villen. Angefahren werden neben Villen aus der Gründerzeit auch Villen von Fabrikanten. So kann man zum Beispiel sehen, wie Unternehmer aus Zweibrücken und ihre Familien im 19. Jahrhundert gelebt haben. Die Fahrt dauert eine Stunde und kostet neun Euro. Tickets sind vorab dort zu erwerben.