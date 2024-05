Humbergturm, Teufelstisch, Burg Lichtenberg? Ihre Lieblingsplätze im Westen der Pfalz

Immer wieder gibt der SWR Ausflugs- oder Freizeittipps. Heute drehen wir den Spieß einmal um. Wir suchen Ihre Lieblingsorte in der Westpfalz.

Die Westpfalz hat vieles zu bieten. Allen voran eine herrliche Landschaft mit wunderbaren Orten - von der Erdekaut, dem Zeller- oder Alsenztal im Donnersbergkreis, dem Donnersberg selbst, der Sonnenuhr bei Schallodenbach, dem neuen Aussichtsturm am Kranichwoog bei Hütschenhausen im Kreis Kaiserslautern, dem Humbergturm bei Kaiserslautern, der Burg Lichtenberg oder dem Remigiusberg im Kreis Kusel bis hin zum Teufelstisch oder der Wegelnburg bei Nothweiler in der Südwestpfalz - um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Es muss nicht immer die Loreley oder das Deutsche Eck sein

Doch wo zieht es Sie immer wieder in der Westpfalz hin? Was sollte man in unserer Region unbedingt mal gesehen haben? Was ist ihr Lieblingsplatz in der Westpfalz? Schicken Sie uns ein Foto davon per E-Mail an studio.kaiserslautern@swr.de (möglichst in einer Auflösung von 500 KB und im Querformat). Gerne mit einer kurzen Beschreibung dazu, warum genau das Ihr Lieblingsort in der Westpfalz ist und warum man unbedingt mal dort hin soll.