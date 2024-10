Der 3. Oktober ist nicht nur der Tag der deutschen Einheit, sondern auch der Tag der offenen Moschee. Mehr als 1.000 islamische Gotteshäuser öffnen ihre Türen für Interessierte.

Bereits seit 1997 laden die muslimischen Gemeinden im Land am 3. Oktober Menschen zum Kennenlernen und Austauschen in die Moscheen ein. Seit 2007 wird der Tag der offenen Moschee vom Koordinationsrat der Muslime (KRM) veranstaltet.

Auf der offiziellen Webseite des Tags der offenen Moschee sind alle Moscheen aufgelistet, die am 3. Oktober ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher öffnen. In Rheinland-Pfalz sind das Häuser in diesen Städten:

Mainz

Neuwied

Ludwigshafen

Frankenthal

Worms

Germersheim

Die Moscheen bieten unter anderem Führungen, Vorträge, Ausstellungen und vielerorts auch kulinarische Angebote an. Der Termin am Tag der deutschen Einheit ist nach Angaben der Veranstalter bewusst gewählt, um ein Zeichen für das Bekenntnis zur deutschen Mehrheitsgesellschaft zu setzen.

Motto 2024: "Life Matters: Jedes Leben zählt!"

In diesem Jahr steht der Tag der offenen Moschee unter dem Motto "Life Matters: Jedes Leben zählt!" Er soll nach Angaben der Veranstalter eine Kernbotschaft des Islam aufgreifen sowie ein Zeichen der Hoffnung und des Wandels setzen. "Das Leben ist von unschätzbarem Wert und verdient es, in seiner ganzen Pracht geachtet zu werden. Besonders in einer Zeit, in der unschuldige Seelen in Konfliktgebieten weltweit ihr Leben verlieren", heißt es vom KRM.

5,5 Millionen Muslime leben in Deutschland

In Deutschland leben schätzungsweise mehr als 5,5 Millionen Muslime, drei Viertel davon sind Sunniten. Daneben gibt es Schiiten, Aleviten, Ahmadis und andere Gruppen. Die Zahl der Moscheen wird auf etwa 2.800 geschätzt.

Oft handelt es sich dabei um unauffällige "Hinterhofmoscheen" oder Räumlichkeiten in Industriegebieten. Etwa in Bremen, Mannheim, Duisburg oder Köln gibt es aber auch repräsentative Moscheen mit Kuppel und Minarett.