Die Themen im Ticker: Der Absender von im Westerwald gefundenen Weihnachtspaketen hat sich beim SWR gemeldet. Pferde helfen in Wittlich beim Weg aus dem Gefängis zurück in die Freiheit. Und zur Sperrung der Mosel gibt es ein Krisentreffen.

9:59 Uhr Abstimmungsergebnis Weihnachtsbaum-Herkunft Ich hatte euch gefragt, wo eure Weihnachtsbäume herkommen. Das Ergebnis überrascht mich. Die meisten von euch haben keinen Baum, verzichten aufgrund des Klimawandels auf einen echten Tannenbaum oder schmücken ein Bäumchen im Topf oder im Garten. Hier das Ergebnis im Detail: 28,57% Ich besuche ohnehin nur Verwandte und verzichte auf einen Baum.

9:11 Uhr Keine Tiere unterm Baum Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das gilt meist auch, wenn Haustiere neu in eine Familie kommen. Zu Beginn ist alles toll und jede beziehungsweise jeder will sich kümmern. Aber es gehört Disziplin dazu, über Monate und Jahre Verantwortung für einen Hund, eine Katze oder ein anderes Tier zu übernehmen. Deshalb hat das Ingelheimer Tierheim bekannt gegeben, dass sie vor und nach Weihnachten keine Tiere vermitteln. Man wolle vermeiden, dass diese als Überraschung oder als unüberlegte spontane Geschenke unter dem Weihnachtsbaum landeten, hieß es. Der Vermittlungsstopp beginnt am kommenden Sonntag. Termine zum Kennenlernen können in dem Zeitraum aber trotzdem gemacht werden. Am 7. Januar beginnen die Tierhelfer Ingelheim dann wieder mit der Vermittlung. Sendung am Di. , 10.12.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

8:35 Uhr Woher kommt euer Weihnachtsbaum? Bis Weihnachten, bis Weihnachten, ist's nicht mehr weit...

8:20 Uhr Verlorere Weihnachtspäckchen: Vater meldet sich In der Frühe habe ich euch von den verlorenen Weihnachtspäckchen im Westerwald berichtet. Jetzt hat sich ein Hörer bei SWR1 gemeldet und - Tadaaaa - es ist der Vater der Kinder, die die Päckchen gepackt haben. Wir haben euch den Mitschnitt aus dem Hörfunk mal ins Internet geschmissen: Hört selbst, woher die Päckchen kamen und wo sie eigentlich hin sollen: Audio herunterladen (1,4 MB | MP3)

7:50 Uhr Überall Schulden Nicht nur die Stadt Ludwigshafen hat - wie weiter unten berichtet - ein Finanzproblem. Auch viele andere Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz stehen vor großen Defiziten - die zuständige Aufsichtsbehörde ADD kassiert reihenweise geplante Haushalte. Das könnte auch dem Rhein-Hunsrück-Kreis passieren. Der rechnet für 2025 mit einem Defizit von rund 21 Millionen Euro. Trotzdem will der Kreis nicht mehr Geld von seinen Gemeinden fordern. Laut Landrat würde das die Lücke nicht signifikant verkleinern, dafür aber die Gemeinden im Kreis übermäßig stark belasten. Fraglich, ob die ADD das als Argument durchgehen lässt. Sendung am Di. , 10.12.2024 7:50 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

7:39 Uhr Pferde helfen Gefangenen bei Resozialisierung "Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen", scherzte schon vor zehn Jahren Bernd Stromberg - seines Zeichens selbstgefälliger Abteilungsleiter einer großen Versicherung im Kinofilm Stromberg. Dass Tiere in der Verhaltenstherapie eingesetzt werden, war zwar schon damals nicht neu, doch trotzdem hat dieser aktuelle Bericht aus unserem Regionalstudio Trier mein Interesse geweckt: Fünf Männer kommen wöchentlich auf einen Hof in Wittlich, um mit zwei Pferden zu trainieren. Dabei geht es aber nicht um Reitunterricht, sondern um Resozialisierung. Die Männer haben ihre Haftstrafen weitgehend abgesessen, sind mittlerweile im offenen Vollzug, und sollen vor ihrer endgültigen Entlassung mit den Pferden an ihrem Verhalten arbeiten. Wie das genau abläuft, lest und seht ihr hier: Wittlich Resozialisierung mit Tieren JVA Wittlich: Wie Pferde Gefangenen nach der Haft helfen können Menschen, die aus der Haft entlassen werden, müssen sich an das gesellschaftliche Leben erst wieder gewöhnen. Pferde können dabei helfen, zeigt ein Projekt der JVA Wittlich. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Di. , 10.12.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:24 Uhr History: Der 10. Dezember im Jahr ... 2023 - Im Zentrum Magdeburgs wird eine neue Synagoge eröffnet - 85 Jahre nach der Zerstörung des alten jüdischen Gotteshauses. 1989 - In Prag wird eine neue Regierung unter Ministerpräsident Marian Calfa vereidigt, das erste Kabinett in der Tschechoslowakei ohne kommunistische Mehrheit seit 41 Jahren. 1929 - Im Deutschen Reich wird das Opiumgesetz erlassen. Es regelt vor allem die Kontrolle der medizinischen Versorgung der Bevölkerung mit Opium, Morphium und anderen Betäubungsmitteln. Cannabis darf nur noch auf Rezept erworben werden. 1799 - Frankreich führt einen Monat nach der Machtübernahme Napoleons als erstes Land der Welt das metrische System ein.

7:13 Uhr Mann tötet Ehefrau und lebt zwei Wochen mit ihrer Leiche Was steckt hinter diesem ungewöhnlichen Fall, von dem die Polizei in Trier gestern berichtet hat? Ein Mann hatte sich dort gemeldet. Er habe seine Frau umgebracht - allerdings schon vor Wochen. Seitdem habe er mit ihrer Leiche in der Wohnung gelebt. Was es damit auf sich hat, haben euch meine Kolleginnen und Kollegen auf Instagram übersichtlich zusammengefasst. Sendung am Mo. , 9.12.2024 17:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

7:01 Uhr Ludwigshafen verabschiedet Haushalt mit großem Defizit Eigentlich wollte ich an dieser Stelle einen scherzhaften Vergleich zwischen dem neuen Haushalt der Stadt Ludwigshafen und einem löchrigen Schweizer Käse ziehen. Doch angesichts der Höhe des Defizits der ohnehin klammen Stadt bleibe ich lieber beim harten nachrichtlichen Kern: Der Stadtrat hat gestern mit großer Mehrheit den Haushalt für 2025 verabschiedet - inklusive 60 Millionen-Loch. Mitglieder aller Parteien forderten mehr Geld von Bund und Land, um bei sinkenden Gewerbesteuereinnahmen und steigenden Sozialausgaben handlungsfähig zu bleiben. Ein konkretes Beispiel: Für die anvisierte Ganztagesbetreuung muss die Stadt Schulkantinen für 3,4 Millionen Euro bauen. Um das Defizit einzudämmen, erhöht die Stadt etwa die Gebühren, unter anderem fürs Parken. Sendung am Di. , 10.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Nachrichten

6:49 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Die diesjährigen Nobelpreisträger nehmen ihre Auszeichnungen entgegen. Die japanische Organisation Nihon Hidankyo wird im Rathaus der norwegischen Hauptstadt Oslo für ihren Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Später folgt die Zeremonie im Konzerthaus der schwedischen Hauptstadt Stockholm, auf der alle weiteren Preisträger dieses Jahres ausgezeichnet werden, darunter auch die Literaturnobelpreisträgerin Han Kang. Der spektakuläre Erpressungsversuch gegen die Familie von Ex-Formel-1-Rennfahrer und Weltmeister Michael Schumacher wird ab heute in Wuppertal vor Gericht aufgerollt. Auf der Anklagebank müssen sich drei 30 bis 53 Jahre alte Männer verantworten. Von ihnen sitzt derzeit nur einer in Untersuchungshaft. Er gilt als mutmaßlicher Haupttäter. Ohne Manuel Neuer tritt der FC Bayern München zu seinem 300. Spiel in der Champions League an. Der Torwart fehlt wegen eines Rippenbruchs gegen Schachtar Donezk. Das Auswärtsspiel bei dem ukrainischen Klub findet in Gelsenkirchen statt. Meister Bayer Leverkusen bestreitet ein Heimspiel gegen Inter Mailand. RB Leipzig spielt ebenfalls zuhause gegen den britischen Bayern-Bezwinger Aston Villa. Sendung am Di. , 10.12.2024 1:00 Uhr, ARD Popnacht, Nachrichten

6:40 Uhr Brandstiftung bei Feuer in Landstuhler Wäscherei unwahrscheinlich Das Feuer in der Wäscherei in Landstuhl Ende vergangener Woche ist offenbar nicht absichtlich gelegt worden. Die Polizei geht aktuell nicht von Brandstiftung aus. Wahrscheinlich wurde das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst. Die Ermittlungen laufen allerdings noch. Wie hoch der Schaden ist, ist weiter unklar. Bei dem Großbrand im Landstuhler Industriegebiet war die Feuerwehr stundenlang im Einsatz. Hier nochmal der Videobericht zum Flammeninferno vom vergangenen Donnerstag: Sendung am Di. , 10.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Nachrichten

6:31 Uhr Krisentreffen zum Schifffahrtskollaps auf der Mosel Nach dem Unfall an der Moselschleuse bei Müden soll es heute ein Krisentreffen geben. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt sucht nach einer Lösung, um die rund 70 Schiffe frei zu bekommen, die jetzt auf der gesperrten Mosel feststecken. In Müden hatte am Sonntag ein mit Schrott beladenes Güterschiff nahezu ungebremst das Untertor der Schleuse gerammt und damit neuen Schrott geschaffen. Seitdem ist der Fluss gesperrt - voraussichtlich bis März. Sendung am Di. , 10.12.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:22 Uhr Nach Sturz des Assad-Regimes: Diskussion um Syrer in RLP In Syrien passiert gerade wahnsinnig viel, die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen überschlagen. Diktator Assad ist geflohen und die erfolgreichen Rebellengruppen sind dabei, die politische Führung des Landes zu organisieren. Vor einigen Minuten berichteten nun AFP-Journalisten von lauten Explosionen in der Hauptstadt Damaskus. Mehr Informationen dazu gibt es noch nicht. Die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau halten euch aber bestimmt auf dem Laufenden, wenn Genaueres bekannt wird. Nichtsdestotrotz hoffen jetzt viele Menschen auf eine bessere Zukunft in Syrien. Auch hier in Rheinland-Pfalz wird jetzt schon heftig diskutiert - vor allem darüber, wie mit den etwa 50.000 geflüchteten Syrerinnen und Syrern hier verfahren werden soll. RLP-Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) weist aber Forderungen nach einem Aufnahmestopp und schnellen Abschiebungen zurück. Es müsse abgewartet werden, wie sich die Situation entwickele. Mehr dazu lest ihr hier: Rheinland-Pfalz Nach Sturz des syrischen Assad-Regimes Syrien: Diskussion über Aufnahmestopp und Abschiebungen in RLP entbrannt Nach dem Machtwechsel in Syrien: RLP-Integrationsministerin Binz (Grüne) weist Forderungen nach einem Aufnahmestopp und schnellen Abschiebungen zurück. 18:00 Uhr SWR4 am Abend SWR4 Sendung am Di. , 10.12.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:13 Uhr Das ist los auf den Straßen in RLP Noch ist es früh am Morgen. Aber genau der richtige Zeitpunkt, um mal einen Blick in unseren Verkehrsticker zu werfen, ob ihr für eure Fahrt zur Arbeit oder in die Schule mit Staus oder Behinderungen rechnen müsst. Ich hoffe, dass ihr gut durch den Verkehr kommt - und dass alle Weihnachtspäckchen an Bord bleiben. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:03 Uhr Das Wetter in einem Wort: Grau Heute lässt sich das Wetter kurz zusammenfassen: Es wird grau. Dazu erwarten uns Temperaturen zwischen einem und sechs Grad im Laufe des Tages. Weitere Details hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger in der Wettervorhersage von gestern Abend für euch. Video herunterladen (23,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig im Land Die Bundesagentur für Arbeit hat heute zu einem Jahresabschlussgespräch geladen. Die Leiterin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, Heidrun Schulz, möchte eine Bilanz zu diesem Jahr ziehen und den Blick auf das Jahr 2025 richten. Im Prozess um einen Häftling, der einen Justizbeamten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal niedergestochen haben soll, werden heute die Plädoyers erwartet. Der 23-jährige Mann wollte nach Angaben des Frankenthaler Landgerichts im September 2023 aus seiner Haft in der JVA fliehen und stach dabei mit einer Scherbe dem Beamten in den Hals. In Luxemburg finden heute vor dem Gericht der EU mündliche Verhandlungen zu den staatlichen Beihilfen für den Flughafen Frankfurt-Hahn statt. Lufthansa hat die Genehmigung angefochten, das Land Rheinland-Pfalz verteidigt die Förderung.