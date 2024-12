Weihnachtsmänner auf Motorrädern ziehen durchs Land, ein Brand in Münsterappel ist gelöscht und die Zahl der Scharlach-Infektionen steigt. Das und mehr im RLP-Newsticker am Morgen!

9:22 Uhr Winzerglühwein von der Mosel immer beliebter Auf den Weihnachtsmarkt gehen und dabei die heimischen Winzer unterstützen? Das wird immer beliebter! Weißer Glühwein liegt derzeit im Trend. Das kommt dem Anbaugebiet an der Mosel zugute, weil dort überwiegend Weißwein produziert wird. Das zeigt sich auch in den Mengen Glühwein, die von der Mosel stammen. Die nimmt laut einer SWR-Umfrage unter den Winzern zu. Nach Angaben des Deutschen Weininstituts honorieren die Verbraucher, dass die Winzer in der Regel Glühweine aus hochwertigen Grundweinen nach alten Hausrezepten herstellen. Zudem würden oft individuelle Gewürzmischungen verwendet, die den Winzerglühwein von stark aromatischen und gesüßten Massenprodukten abheben würden. Den Namen Winzerglühwein dürfen Hersteller übrigens nur verwenden, wenn der Glühwein aus eigenen Weinen und im eigenen Betrieb hergestellt wurde. Traben-Trarbach Weihnachtsgeschäft Wie Moselwinzer vom Geschäft mit weißem Glühwein profitieren Moselwinzer produzieren seit Jahren auch Glühwein. Der kommt bei den Kunden immer besser an. Für die Winzer ist es ein zusätzliches Geschäft zur Weihnachtszeit.

8:30 Uhr Die Weihnachtsmänner fahren los! So, los geht es für die berittenen Weihnachtsmänner! In Jockgrim starten in diesen Minuten 25 Männer und Frauen, die in Weihnachtsmann-Montur auf Motorrädern durch das südliche Rheinland-Pfalz touren, um Spenden für das Kinderhospiz "Sterntaler" zu sammeln. Riding Santas dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach Es ist bereits die zehnte Tour dieser Art! Hier könnt ihr genau sehen, wo die Riding Santas heute Station machen! Claudia Deeg hat bei SWR1 heute morgen mit dem Organisator der Tour Patrick Kuntz gesprochen: Audio herunterladen (1,9 MB | MP3)

8:22 Uhr Deutschland und die Welt Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden gibt das Wort des Jahres 2024 bekannt. 2023 lautete es "Krisenmodus". Die Sprachexperten suchen nicht nach den am häufigsten verwendeten Ausdrücken, sondern nach Begriffen, die öffentliche Diskussionen wesentlich mitgeprägt haben. Seit den 1970er Jahren wählt eine Jury jeweils kurz vor Jahresende aus Medien und Einsendungen zehn Wörter des Jahres aus und stellt eine Rangliste auf. 2022 wurde der Begriff "Zeitenwende" gekürt, 2021 "Wellenbrecher" und 2020 "Corona-Pandemie". In Berlin diskutieren die Abgeordneten im Bundestag heute über einen Gesetzentwurf zum Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt. Weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist ein FDP-Antrag zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Der serbische Journalist Dinko Gruhonjić erhält am Abend den diesjährigen Menschenrechtspreis der Stadt Weimar. Der 53-jährige Journalist und Professor an der Philosophischen Fakultät der Universität Novi Sad beschäftigt sich kritisch mit Menschenrechten, Minderheiten und der Verantwortung für Kriegsverbrechen während der Kriege im ehemaligen Jugoslawien.

8:12 Uhr Was noch so an einem 06. Dezember geschah 1989: An einer Hochschule in Montreal tötet ein Mann bei einem Amoklauf 13 Frauen. Er begründet seine Tat damit, dass er Feministinnen hasse. Im Anschluss tötet er sich selbst. 1956: Im australischen Sommer werden in Melbourne die olympischen Sommerspiele ausgetragen. Im Rahmen dessen kommt es im Wasserball zum "Blutspiel von Melbourne", einem Spiel zwischen der Sowjetunion und Ungarn. Unter dem Eindruck des gerade niedergeschlagenen ungarischen Aufstands durch die Sowjetunion bekommt das Spiel eine besondere politische Bedeutung. Es wird so hart gekämpft, dass das Spiel am Ende abgebrochen werden muss. Ungarn gewinnt mit 4:0. 1912: Bei seinen Ausgrabungen in Ägypten entdeckt der deutsche Archäologe die etwa 3.000 Jahre alte Büste der Nofretete, Frau von Pharao Echnaton. Die Büste ist in Berlin auf der Museumsinsel aufgestellt. Ägypten fordert sie seit Jahrzehnten wieder zurück.

8:00 Uhr A643 nach schwerem Unfall zeitweise gesperrt Auf der Schiersteiner Brücke hat es am Abend einen schweren Unfall gegeben. Ein Auto ist gegen eine Betonmauer gekracht. Der Fahrer wurde verletzt, Trümmerteile haben sich über die gesamte Autobahn verteilt. Die musste zeitweise gesperrt werden, ist inzwischen aber wieder frei. Was nach wie vor wegen der schweren Schäden gesperrt ist, ist die Ausfahrt Mombach auf der A643. Autofahrer werden hier umgeleitet. Mainz A643 war voll gesperrt Trümmerfeld nach Unfall auf Schiersteiner Brücke Ein schwerer Unfall auf der Schiersteiner Brücke hat am Donnerstagabend zu einer Vollsperrung der A643 geführt. Ein Auto war gegen eine Betonwand geprallt.

7:33 Uhr Achtung Bahn-Pendler, hier gibt es mal wieder Probleme Auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken gibt es schon wieder massive Probleme. Wie die Bahn mitgeteilt hat, fallen heute alle Züge auf der Strecke aus. Als Grund nennt die Bahn den hohen Krankenstand im Stellwerk. Ein Notverkehr mit Bussen sei derzeit „in Planung“ - ab wann die Busse fahren, hat die Bahn noch nicht mitgeteilt. Reisende sollten also unbedingt vor der Fahrt im Internet ihre Verbindungen checken. Erst am Dienstag und Mittwoch waren zwischen Lauterecken und Kaiserslautern Züge aus dem gleichen Grund ausgefallen. Sendung am Fr. , 6.12.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

7:24 Uhr Vorsicht, Autofahrer! Bäume auf den Straßen Liebe Autofahrer, bitte fahrt in der Region Trier besonders vorsichtig. Dort sind in der Nacht wegen des starken Windes vereinzelt Bäume umgestürzt – insbesondere in der Eifel. Straßenmeistereien und Feuerwehren sind vor Ort, um die Stellen abzusichern. Wie die Polizei mitteilte, war die B50 in der Eifel zwischen Bitburg und Oberweis kurzzeitig gesperrt. Ein Baum fiel auch auf die Kreisstraße zwischen Olmscheid und Daleiden in der Eifel. Die Straße ist inzwischen wieder frei. An mehreren Baustellen wurden Schilder und Warnbaken umgeweht – zum Beispiel auf der L151 bei Osburg im Hochwald. Nach Angaben der Polizei muss auch weiterhin mit umgestürzten Bäumen gerechnet werden. Autofahrer sollten entsprechend vorsichtig fahren. Sendung am Fr. , 6.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

7:16 Uhr Wohin mit den alten Klamotten? Altkleider dürfen ab dem 1. Januar nicht mehr in den Hausmüll - so will es eine EU-Richtlinie. Das stellt die Kommunen im Land vor einige Probleme, denn: Wo sollen sie sonst hin? Natürlich gibt es Altkleider-Container, aber deren Zukunft ist ungewiss. Denn das Geschäft mit den Altkleidern lohnt sich nicht mehr so richtig. Ein Grund dafür ist auch die sogenannte "Fast Fashion", also billige Klamotten in schlechter Qualität, die schnell weggeworfen werden. Der Second-Hand-Markt wird also mit billigen Stoffen und Klamotten überschwemmt. Andere Länder wollen unsere getragenen Sachen oft auch nicht mehr haben... Meine Kolleginnen und Kollegen aus den SWR-Studios haben dazu recherchiert: Rheinland-Pfalz Wird die Müllabfuhr teurer? Ab Januar 2025 dürfen Altkleider nicht mehr in den Restmüll Alte Klamotten dürfen ab dem 1. Januar nicht mehr in den Müll. Kein Problem, mag man sich denken. Es gibt ja genügend Sammelcontainer. Doch ganz so einfach wird es wohl nicht. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:44 Uhr Wolf darf getötet werden - aber erst ab Montag Das ist so typisch Deutschland! Der Problemwolf im Westerwald darf abgeschossen werden - aber erst ab Montag! Ordnung muss schließlich sein. Das Umweltministerium hat eine Ausnahmegenehmigung erteilt, die einen bestimmten Zeitraum und Orte umfasst, in denen spezielle Jäger den Wolf schießen dürfen. Es handelt sich dabei wohl um den Leitwolf des Leuscheider Rudels im Westerwald, der schon mehrfach Zäune überwunden und Schafe gerissen hat. Damit das nicht nochmal passiert und er dieses Verhalten an sein Rudel weitergibt, darf er nun ausnahmsweise getötet werden. Westerwald Behörde nennt Regeln für den Abschuss Spezielle Jäger sollen Problem-Wolf im Westerwald erlegen Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hat die Regeln für den Abschuss eines problematischen Wolfes im Westerwald bekannt gegeben. Er darf ab Montag geschossen werden.

6:31 Uhr Das Wetter am 06. Dezember Nass, windig und ein bisschen Sonne - so kann man das Wetter heute schnell umschreiben. Vor allem im Westerwald und im Siegerland halten sich graue Regenwolken. Sonst ist es auch längere Zeit trocken, ab und zu scheint die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad. Der starke bis stürmische Westwind weht böig auf. Gegen Abend lässt er dann wieder nach. Video herunterladen (30,5 MB | MP4)

6:14 Uhr "Riding Santas": Motorrad-Weihnachtsmänner sind wieder unterwegs „Das ist so ein berührender Moment, wenn wir in die Orte reinfahren, dass sowohl die Menschen am Straßenrand als auch wir Tränen in die Augen bekommen.“ Dieses berührende Zitat kommt von einem Mann, der es wissen muss. Denn Patrick Kuntz ist ein "Riding Santa". Er fährt in diesem Jahr zum 10. Mal mit seinem Motorrad durch das südliche Rheinland-Pfalz und sammelt zusammen mit 24 anderen Fahrerinnen und Fahrern Spenden. Jedes Jahr stehen hunderte Menschen am Straßenrand und begrüßen die Motorrad-Gruppe. Es werden Spenden für das Kinderhospiz "Sterntaler" gesammelt. Los geht es heute um 08:30 Uhr in Jockgrim. Mit Stationen in Wörth, Neuburg, Hagenbach, Maximiliansau, Kandel, Minfeld, Schweighofen, Schweigen-Rechtenbach, Bad Bergzabern, Klingenmünster landet die Gruppe am Abend schließlich in Landau. So sah das Ganze im letzten Jahr aus: Video herunterladen (456,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Am heutigen Nikolaustag gibt es im Land zahlreiche Aktionen, die an das Wirken des Nikolaus von Myra erinnern. Als Nikolaus und Engel verkleidet, seilen sich zum Beispiel Höhenretter der Feuerwehr am Klinikum Mutterhaus in Trier ab. Weihnachtszeit bedeutet leider auch oft Krankheitszeit. Gerade in den kalten Wintermonaten häufen sich Husten, Schnupfen und Co. Bei Kindern und Jugendlichen kommt es aber auch immer mehr zu Scharlach-Infektionen. Halsschmerzen, Fieber, Ausschlag und eine himbeerrote Zunge begleiten diese Kinderkrankheit. Wie viele Fälle gibt es derzeit in Rheinland-Pfalz? Der DAK-Kinder- und Jugendreport gibt Auskunft. In Kaiserslautern werden heute an der Technischen Universität zwei neue Forschungsbauten eingeweiht. In den Gebäuden kann unter anderem an Mikrotechnologien besser geforscht werden. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wird dabei sein.