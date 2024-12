Moselwinzer produzieren seit Jahren auch Glühwein. Der kommt bei den Kunden immer besser an. Für die Winzer ist es ein zusätzliches Geschäft zur Weihnachtszeit.

Winzer Mark Trossen packt Glühweinflaschen in einen Karton und macht sie versandfertig. Das Geschäft läuft rund, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Der Traben-Trarbacher Winzer verschickt den Glühwein an Adressen in ganz Deutschland.

Trossens Glühwein ist aber auch in Traben-Trarbach selbst beliebt. Der Winzer füllt den Wein in Kanister für Standbetreiber des unterirdischen "Mosel-Wein-Nachts-Markt" der Stadt ab.

Das Weihnachtsgeschäft läuft rund: Mark Trossen macht Glühweinflaschen versandfertig. SWR

Trossen: Kunden wissen Qualität zu schätzen

Der Markt ist einer der Gründe , warum die Trossens überhaupt damit angefangen haben, Glühwein herzustellen. "Der Wunsch war, einen ordentlichen Glühwein zu haben, den wir verkaufen können", sagt der Winzer.

"Wir machen auch keinen Unterschied zwischen den Trauben, die wir für Wein verwenden und denen, die wir für den Glühwein nehmen." Die Kunden wüssten das zu schätzen und bestellten immer mehr Glühwein.

Mehr als ein Nischengeschäft

Bei Moselwinzer Matthias Schmitt in Riol läuft das Geschäft mit dem Glühwein ebenfalls rund. Er liefert seinen Glühwein deutschlandweit aus. Der Winzer hat 2011 mit der Produktion begonnen und schätzt, dass er inzwischen pro Jahr etwa 30 Prozent seiner Ernte zu Glühwein verarbeitet. "Das ist mittlerweile mehr als ein Nischengeschäft", sagt Schmitt. Die Produktionsmenge habe sich vervielfacht. Davon seien zwei Drittel weißer Glühwein, sagt der Winzer.

Weininstitut: Weißer Glühwein im Trend

Die Beispiele aus Traben-Trarbach und Riol zeigen: Das Geschäft mit dem Glühwein an der Mosel läuft gut. Eine Beobachtung, die auch das Deutsche Weininstitut macht. Es liegen zu der Glühweinproduktion an der Mosel keine Zahlen vor, dennoch gibt es einen Hinweis darauf, warum insbesondere die Mosel von dem Geschäft profitiert.

An der Mosel besonders beliebt: Weißer Glühwein. SWR

"Nachdem weiße Glühweine in letzter Zeit im Trend der Verbraucher liegen, dürften dies gute Voraussetzungen für die Weinerzeuger an der Mosel sein", so das Weininstitut. Denn im Weinbaugebiet Mosel würden zu 90 Prozent Weißweinsorten angebaut. Darunter vor allem Riesling, der neben Müller-Thurgau von den Moselwinzern für die Glühweinproduktion verwendet wird.

Winzerglühwein mit individuellen Gewürzmischungen

Die Verbraucher honorierten zudem, dass die Winzer in der Regel Glühweine aus hochwertigen, teils reinsortigen Grundweinen nach alten Hausrezepten oder mit individuellen Gewürzmischungen anbieten, teilt das Weininstitut mit. "Damit wollen sie sich von den oftmals stark aromatisierten und gesüßten Massenprodukten abgrenzen."

Den Begriff "Winzerglühwein" dürfe im Übrigen, so das Institut weiter, ein Hersteller nur verwenden, wenn der Glühwein aus seinen eigenen Weinen und im eigenen Betrieb zubereitet oder hergestellt worden sei.

Mosel favorisiert weißen Glühwein

Der Traben-Trarbacher Winzer Mark Trossen freut sich über das zusätzliche Geschäft rund um Weihnachten und dass der Moselglühwein so beliebt ist. Er hat auch Tipps, wie die Kundschaft den Glühwein am besten zubereiten soll: auf 70 Grad erwärmen und nicht kochen lassen.

Mark Trossen produziert seit mehr als zehn Jahren Winzerglühwein. SWR

Ein Moselkind trinkt weiß.

Trossen produziert weißen und roten Glühwein zwar in gleichen Mengen, hat selbst aber einen klaren Favoriten. "Ein Moselkind trinkt weiß. Weißer Glühwein ist Tradition an der Mosel. Der Riesling spielt da eine große Rolle."