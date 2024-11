Bald duftet es in den Innenstädten wieder nach gebrannten Mandeln, Glühwein und Reibekuchen. Auf den Weihnachtsmärkten in der Region Rheinhessen/Nahe gibt es einiges zu entdecken.

Wormser Weihnachtsmarkt

In der Wormser Innenstadt verkaufen die Schaustellerinnen und Schausteller auch in diesem Jahr wieder Handwerkskunst, weihnachtliche Leckereien und Winzerglühwein. Für Kinder gibt es ein Karussell. Es ist einer der ersten Märkte, die in diesem Jahr in der Region öffnen.

Eine Besonderheit der Wormser Weihnacht sind die vier Wechselbuden. Dort verkaufen Vereine, Institutionen und Privatleute an einzelnen oder mehreren Tagen ihre Erzeugnisse. B. Bertram

In vier sogenannten Wechselbuden verkaufen Vereine, Schulen und Privatleute an einzelnen oder mehreren Tagen ihre Erzeugnisse. Die Wormser Weihnacht 2024 findet vom 20. November bis zum 23. Dezember statt. Am Totensonntag, den 24. November, bleibt der Weihnachtsmarkt in Worms geschlossen.

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20 Uhr. Die Essens- und Glühweinstände haben etwas länger geöffnet.

Romantischer Weihnachtsmarkt in Bad Münster

Im Kurpark von Bad Münster am Stein-Ebernburg findet an allen Adventswochenenden der Romantische Weihnachtsmarkt statt (ab 30.November). Dann beleuchten Tausende von Lichtern die Parkbäume und die Silhouette des historischen Kurmittelhauses. In der Konzertmuschel steht eine lebensgroße Krippe. Es gibt auch ein Kinderprogramm und eine Feuershow. Erwachsene und Jugendlich ab 15 Jahre müssen 4 Euro Eintritt bezahlen.

Öffnungszeiten: samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

An allen Adventswochenenden steht im Kurzpark in Bad Münster am Stein ein übergroßer Lichterschlitten. Verkehrsverein Rheingrafenstein e.V./Walter Lhotzky

Weihnachtsmarkt am Mainzer Dom

Im Herzen der Stadt findet auch in diesem Jahr wieder der historische Weihnachtsmarkt am Dom statt. Der Lichterhimmel und die Weihnachtspyramide sind inzwischen ein beliebter Selfie-Hotspot.

Der Lichterhimmel wird über die Heunensäule gespannt. Die Heunensäule ist zwar schon über 1.000 Jahre alt, auf den Mainzer Markt steht das Denkmal aber erst seit 1975. dpa Bildfunk Picture Alliance

Auch am Höfchen und am Liebfrauenplatz gibt es festlich geschmückte Stände. Nach Angaben der Stadt hat der Weihnachtsmarkt eine lange Tradition. Bereits 1788 gab es den sogenannten Nikolose Markt.

Geöffnet hat der Markt vom 28. November bis zum 23. Dezember. Der Glühwein kostet in diesem Jahr um die 4 Euro.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 11 Uhr bis 20:30 Uhr, Freitag und Samstag von 11 Uhr bis 21 Uhr. Am 23. Dezember endet der Mainzer Weihnachtsmarkt bereits um 19 Uhr.

Messerverbot gilt auch auf Weihnachtsmärkten Als Reaktion auf den Anschlag in Solingen wurde das Waffengesetz verschärft. Bei öffentlichen Veranstaltungen, Festen und Märkten sind Messer verboten. In Rheinland-Pfalz will die Polizei auf den Weihnachtsmärkten mit starker Präsenz für Sicherheit sorgen. Ausnahmen vom Messerverbot gibt es beispielsweise für den Lieferverkehr, die Gastronomie oder für Stände, an denen Messer verkauft werden.

Mainzer Winterzeit-Märkte

Wer sich nach Feierabend noch kurz auf ein Getränk und einen kleinen Snack treffen möchte, für den könnten die Winterzeit-Märkte in Mainz in Frage kommen. Die Märkte sind nicht so groß wie der am Dom und sie sind alle gut mit Bussen und Bahnen zu erreichen.

Die Winterzeit-Märkte befinden sich am Hauptbahnhof, dem Schillerplatz, im Hopfengarten (Nähe Südbahnhof), im Innenhof des Schlosses am Rhein oder am Neubrunnenplatz.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Mainz und den Winterzeit-Märkten kostet der Glühwein in diesem Jahr um die 4 Euro. SWR A. Seemann

Die Öffnungszeiten der Winterzeit-Märkte sind unterschiedlich, deshalb haben wir die Internetseite verlinkt. Einige Märkte haben auch nach Heiligabend geöffnet.

Nikolausmarkt Bad Kreuznach

Rund um die 750 Jahre alte Nikolauskirche findet vom 22. November bis 22. Dezember der Nikolausmarkt statt. Es gibt etwa 30 festlich geschmückte Buden und ein Puppentheaterzelt, in dem fast jeden Tag Programm gemacht wird - außer am 24. November. An diesem Tag ist Totensonntag.

Rund um die 750 Jahre alte Nikolauskirche findet in diesem Jahr bis zum 22. Dezember der Nikolausmarkt statt. GuT/Kurt Johnen

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 15 bis 21 Uhr, Freitag von 15 bis 22 Uhr, Samstag von 13 bis 22 Uhr, Sonntag von 13 bis 21 Uhr.

Alzeyer Weihnachtstreff

Das kleine Weihnachtsdorf befindet sich rund um den Rossmarkt und den Fischmarkt. Dort gibt es eine Feuerstelle, ein sogenanntes Kaminzimmer und Sitzhütten. Der Markt beginnt am 25.11. und endet am 30.12. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt der Markt geschlossen.

Öffnungszeiten: täglich von 11 Uhr bis etwa 20 Uhr. Die Almhütte hat bis 22 Uhr geöffnet.

Die Weihnachtskrippe auf dem Alzeyer Weihnachtstreff. Pressestelle Stadtverwaltung Alzey

Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden

Auf dem Schlossplatz und vor der Marktkirche findet vom 26. November bis zum 23. Dezember der Sternschnuppenmarkt statt. Etwa 100 Stände laden zum Bummeln und Genießen ein.

Auf der Bühne vor dem Rathaus wird ab dem 1. Dezember täglich um 17:30 Uhr ein Türchen des Adventskalenders geöffnet. Die kleine Stadtbahn "THermine" pendelt zudem als kostenfreier Shuttle zwischen dem Weihnachtsmarkt, dem Kindersternschnuppenmarkt und Wiesbaden on Ice hin und her.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 10:30 Uhr bis 21 Uhr; Freitag und Samstag: 10:30 Uhr bis 21:30 Uhr; Sonntag: 12 bis 21 Uhr.