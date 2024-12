Auto verliert Weihnachtspakete - Absender meldet sich beim SWR

Ein Auto hat im Westerwald Weihnachtspakete verloren. Jetzt ist klar, wohin die Geschenke gehen sollten, nachdem sich der Absender der Pakete beim SWR gemeldet hat.

Laut Polizei hatte ein Zeuge beobachtet, wie von einem Auto-Anhänger mit blauer Abdeckplane Pakete herabgefallen waren. Er rief die Polizei, die die Pakete in Bruchertseifen im Kreis Altenkirchen im Westerwald einsammelte und sicherstellte.

Nachdem zunächst unklar war, für wen genau die Geschenke bestimmt waren, brachte am Dienstagmorgen ein Hörer von SWR 1 Rheinland-Pfalz Licht ins Dunkel. Stefan Lück aus Gebhardshain berichtete im SWR1-Gespräch, dass seine Frau im Rahmen der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" Geschenke verpackt habe.

Verlorene Päckchen waren für "Weihnachten im Schuhkarton"

Sohn Felix habe sie dann mit in die Schule genommen, von wo aus sie auf Reise gehen sollten. Bei der Aktion "Weihnachten im Schukarton" werden Kinder in aller Welt mit Spielsachen, Büchern, Hygieneartikeln und ähnlichem beschenkt. Im konkreten Fall sollten die Geschenke an bedürftige Kinder in Moldawien gehen.

Damit die Pakete jetzt noch rechtzeitig den Weg unter den Weihnachtsbaum finden, habe er am Dienstagmorgen schon mit der Polizei in Altenkirchen telefoniert, die die Geschenke aufbewahrt, so Stefan Lück im SWR-Gespräch. Und Sohn Felix sei "aus dem Häuschen" gewesen, als er vom guten Ausgang der Geschichte gehört habe.