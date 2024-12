Nachdem ein Schiff die Mosel-Schleuse bei Müden gerammt hat, bleibt die Mosel wohl bis März für den Schiffsverkehr gesperrt. Das ist eines der Themen am Montagmorgen.

8:41 Uhr Von wegen "besinnlich": Streit über Lichterfahrten Mit geschmückten Traktoren durch die Nacht rollen - sogenannte Lichterfahrten in der Weihnachtszeit sind in den vergangenen Jahren in RLP immer beliebter geworden. Doch nun gibt es vielerorts Streit. Mein Fernseh-Kollege Florens Herbst hat sich das Thema mal genauer angeschaut: Video herunterladen (69,2 MB | MP4)

8:27 Uhr Verbraucherzentrale will gegen Facebook-Mutterkonzern klagen Eine Nachricht, die auch rund sechs Millionen Betroffene in Deutschland heute früh aufhorchen lässt: Die Verbraucherzentrale hat eine Sammelklage gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta angekündigt. Hintergrund ist der große Datendiebstahl aus dem Jahr 2021. Dabei waren weltweit die Daten von mehr als 500 Millionen Userinnen und Usern gestohlen worden. Wer sich der Sammelklage anschließen will, kann sich auf der Seite der Verbraucherzentrale eintragen. Die Klage soll im neuen Jahr eingereicht werden. Sendung am Mo. , 9.12.2024 7:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

8:14 Uhr Unterwäsche-Fotos für mehr Selbstliebe Mit sich selbst zufrieden sein, ist für viele von uns nicht immer einfach. Vor allem, wenn Mann oder Frau perfektionistisch veranlagt ist. Kommt dann auch noch ein schlechtes Körpergefühl dazu, ist "Selbstliebe" weit entfernt. Ein professionelles Fotoshooting kann dabei helfen, den eigenen Körper besser zu akzeptieren und wieder lieben zu lernen. Deswegen heißt das, was Fotografin Franziska und Make-Up-Artist Julia anbieten, auch Self-Love-Shooting. Ihr Grundsatz: Jede Frau ist schön. Und das wollen sie zeigen, unter anderem mit Fotografien in Unterwäsche. Meine Kolleginnen und Kollegen von SWR Heimat haben sich das ganze angesehen:

8:00 Uhr Geschafft: Busse und Bahnen fahren Berliner Platz in Ludwigshafen wieder an Fünf Monate Sperrung und teils weite Wege für die Kundinnen und Kunden sind Geschichte: In Ludwigshafen ist am Morgen der wichtigste Nahverkehrsknotenpunkt der Stadt wiedereröffnet worden. Die Zufahrt zum Berliner Platz war wegen des Neubaus der Hochstraße-Süd für Monate unmöglich. Busse und Bahnen hielten an anderen Punkten oder wurden ganz eingestellt. Jetzt ist der östliche Teil der Hochstraße-Süd fertig, sodass fünf Straßenbahnlinien und elf Buslinien wieder am Berliner Platz halten können. Eine Good News am Morgen 😊 Sendung am Mo. , 9.12.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

7:48 Uhr Kälte-Iglus für Wohnungslose Ihr merkt es ja selber: Mittlerweile ist es draußen schon ziemlich kühl - besonders nachts. Das macht vor allem Menschen zu schaffen, die kein Dach über dem Kopf haben. In Neustadt an der Weinstraße können wohnunglose Menschen nun nachts in sogenannten "Kälte-Iglus" Schutz suchen. Eine tolle Sache, wie ich meine. Video herunterladen (65,8 MB | MP4)

7:39 Uhr Grüne in RLP bestätigen Doppelspitze und küren Spitzenkandidatin Wir schauen zurück auf das Wochenende. Da hatten sich die rheinland-pfälzischen Grünen in Idar-Oberstein zu ihrer Landesdelegiertenversammlung getroffen. Am Samstag entschieden sich die Delegierten erneut für ihre bisherige Doppelspitze Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes. Als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl nominierten die Grünen im Land Misbah Khan. Am Sonntag ging es dann um politische Inhalte, die mein Kollege Gernot Ludwig hier für euch zusammengefasst hat:

7:28 Uhr Tote Frösche und gefälschte Markenware: Was der Zoll aus dem Verkehr zieht Gerade jetzt in der Weihnachtszeit werden besonders viele Pakete verschickt. Immer ein Auge darauf hat der Zoll, vor allem, wenn die Pakete aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland kommen. Auch der Mainzer Zoll wühlt sich ständig durch die Warensendungen. Da sind dann auch mal Kuriositäten dabei, wie tote Frösche, die zu Geldbörsen umgearbeitet wurden. Oft müssen die Zöllner Steuern nacherheben, und einige Male auch die Waren einbehalten, zum Beispiel weil sie gefälscht sind. In dem Fall kann auf den Empfänger einiger Ärger warten. Meine Kolleginnen und Kollegen aus unserem Studio in Mainz haben den Zoll bei seiner Arbeit mal begleitet. Mainz Onlinehandel zur Vorweihnachtszeit Tote Frösche und gefälschte Taschen - Zollamt Mainz kontrolliert Pakete Vorweihnachtszeit ist Hochsaison im Onlinehandel. Was die Beamten im Mainzer Zollamt in den Paketen so alles finden und worauf man beim Geschenke-Kauf im Internet achten sollte. 10:00 Uhr SWR4 am Freitag SWR4

7:17 Uhr Entertainer Heinz Schenk - der Mainzer wäre diese Woche 100 geworden Er war "en echte Meenzer Bub" und als Wirt vom "Blauen Bock" den Fernsehzuschauern bundesweit bekannt: Heinz Schenk. Am Mittwoch, also in zwei Tagen, hätte der Entertainer seinen 100. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass gibt es von SWR und HR eine neue Doku über den Showmaster, Schauspieler und Sänger. In der ARD-Mediathek ist die Doku schon abrufbar. Hier 👇 ein kleiner Vorgeschmack: Doku zum 100. Geburtstag: Der 20 Millionen Mann - Entertainer Heinz Schenk

7:09 Uhr 10 bis 12 Grad: Kirchen im Bistum Mainz bleiben an Weihnachten eher kühl Schon in den vergangenen Jahren war es in vielen Kirchen im Land an Weihnachten - sagen wir mal - etwas frisch. Das lag nicht unbedingt an den Außentemperaturen, sondern eher an Sparmaßnahmen. Nicht anders wird es in diesem Jahr zumindest im Bistum Mainz sein. Denn das Bistum hat seinen Gemeinden wieder empfohlen, die Heizungen in den Kirchen nicht voll aufzudrehen. 10 bis 12 Grad ist die empfohlene Raumtemperatur. Das Bistum begründet das offiziell damit, dass das besser für die Umwelt sei. Also, alle Kirchgänger im Bistum Mainz sollten sich bei den Gottesdiensten an den Feiertagen lieber wieder etwas dicker anziehen. Sendung am Mo. , 9.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:58 Uhr History: Der 9. Dezember im Jahr ... 2005: Eine EU-Richtlinie für den behindertengerechten Einstieg in Busse und Bahnen setzt den klassischen roten Doppeldeckerbussen in London ein Ende. Sie werden ausgemustert und durch moderene Niederflurfahrzeuge ersetzt, die auch für gehbehinderte Menschen leicht zu besteigen sind. Das Stadtbild Londons wird seitdem nicht mehr so intensiv durch Doppeldeckerbusse geprägt wie Jahrzehnte zuvor. 1959: Auf einer dramatischen BMW-Hauptversammlung verhindern Kleinaktionäre die Übernahme des angeschlagenen Autokonzerns durch Daimler-Benz. BMW bleibt unabhängig, aber weiterhin in finanziellen Nöten. Später steigt der Batteriefabrikant Herbert Quandt als Sanierer ein. Ab diesem Zeitpunkt bessert sich die Lage des Autobauers und BMW wurde zu einem der größten Hersteller Europas. 1951: Aus Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden soll ein geeintes Bundesland entstehen. Das ist das Ergebnis einer Volksabstimmung in den bisher drei eigenständigen Bundesländern. Wenige Monate später entsteht das heutige Baden-Württemberg.

6:47 Uhr Straßensperrung an der Ahr Noch eine Verkehrs-Info für euch, die ihr als Pendler vielleicht regelmäßig zwischen Altenahr und Altenburg unterwegs seid: Hier ist ab heute bis Mitte März die Haupstraße komplett gesperrt. Der bei der Flut zerstörte Bahnübergang in dem Bereich wird neu gebaut. Der Verkehr wird über die Höhen umgeleitet. Dafür müssen Autofahrer in beide Fahrtrichtungen jeweils etwa 10 bis 15 Minuten mehr Zeit einplanen, schätzt die Kreisverwaltung. Betroffen ist auch der Busverkehr. Sendung am Mo. , 9.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:39 Uhr Ein Schildbürgerstreich der guten Art Es ist so schön, mal eine Geschichte wie diese zu lesen! Monzernheim im Kreis Alzey-Worms hat ein Bushaltehäuschen gekauft, für mehrere tausend Euro. Als es geliefert wird stellt sich aber heraus, dass es gar nicht mehr benötigt wird, weil die Bushaltestelle verlegt wurde und das Häuschen für den neuen Abfahrtsort zu groß ist. Was nun? Zufällig benötigt der Nachbarort Hangen-Weisheim gerade ein Bushaltehäuschen! Also: Schnell verhandelt, Bushaltestelle abgebaut, auf Hänger verladen, wieder aufgebaut und alle sind glücklich! Bitte, liebe Politikerinnen und Politiker, gerne öfter so! Hangen-Weisheim Schildbürgerstreich mit versöhnlichem Ende Bushaltestellen-Deal zwischen Monzernheim und Hangen-Weisheim Diese Schildbürger-Geschichte in Rheinhessen ist dank guter Nachbarschaft glimpflich ausgegangen. Im Mittelpunkt steht dabei das Wartehäuschen einer Bushaltestelle. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:32 Uhr Millionenschaden bei Brand in Baden-Württemberg Wir schauen mal schnell zu unseren Nachbarn nach Baden-Württemberg. Denn da hat es gestern am späten Abend in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis in einem Erlebnisbads gebrannt. Verletzt wurde wohl niemand, der Schaden soll aber in zweistelliger Millionenhöhe liegen. Den Angaben zufolge war das Feuer im Bereich der Salz- und Kristalltherme ausgebrochen, die völlig zerstört wurde und teilweise eingestürzt ist. Sendung am Mo. , 9.12.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:27 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Wird es bald das erste Mal eine sogenannte Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW in Deutschland geben? Das liegt in der Hand der SPD-Mitglieder in Thüringen, die bis heute Mittag darüber abstimmen können. Die Mitglieder der beiden anderen Parteien haben der Koalition bereits zugestimmt. Die Wirtschaft in Deutschland hat zur Zeit zu kämpfen - insbesondere die Stahlindustrie. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat deswegen zum Stahlgipfel geladen. Er will mit Spitzenvertretern der Stahlbranche Wege aus der Misere des wichtigen Industriezweigs diskutieren. Das wird nicht leicht für die deutschen Handballerinnen: Beim dritten Hauptrundenspiel der Europameisterschaft müssen die Frauen gegen den Top-Favoriten Norwegen ran. Bundestrainer Markus Gaugisch hofft in der Partie um 18 Uhr auf eine Überraschung.

6:13 Uhr Polizeieinsatz in Mainz: Mit Softair-Waffe auf Passanten geschossen In Mainz hat am Sonntagnachmittag ein Mann offenbar mit einer Softair-Waffe aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen. Ein Passant wurde getroffen. Die Große Langgasse in der Mainzer Innenstadt blieb für Stunden gesperrt. Die Polizei durchsuchte die Gegend. Dabei wurde nach Polizeiangaben in der Wohnung eines 36-Jährigen eine Softairwaffe gefunden. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt. 30 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Vorfall nichts mit der Kundgebung anlässlich des Machtwechsels in Syrien zu tun. Sendung am Mo. , 9.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:04 Uhr So wird das Wetter heute Trüb und nass - so könnte man das Wetter für heute kurz zusammenfassen. Vielerorts regnet es und in höheren Lagen kann auch ein bisschen Schnee fallen. Die Aussichten für Dienstag sind ebenfalls nass - aber danach soll es erstmal trockener werden. Video herunterladen (25,2 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig im Land Nach dem Schiffsunfall auf der Mosel im Kreis Cochem-Zell wird der Schiffsverkehr voraussichtlich bis März gesperrt bleiben. Gestern hatte ein mit Schrott beladenes Schiff ein Tor der Schleuse bei Müden gerammt und schwer beschädigt. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Mosel-Saar-Lahn wurden beide Torflügel vollständig aus ihrer Verankerung gerissen. Schon jetzt warten 70 Schiffe auf der Mosel und können den Fluss nicht in Richtung Rhein verlassen. Möglichweise gibt es heute im Tagesverlauf weitere Informationen wie es weitergeht. Innenminister Michael Ebling (SPD) überreicht den Preis für Zivilcourage an sieben Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Dabei werden Menschen aus Mainz, Worms, Rodalben (Landkreis Südwestpfalz) und Brachbach (Landkreis Altenkirchen) ausgezeichnet. Sie bekommen den Preis, weil sie durch ihr außergewöhnliches und couragiertes Verhalten eine Straftat verhindert oder den Opfern zur Seite gestanden haben. Das Verwaltungsgericht Koblenz will sich heute zur Klage von Naturschützern gegen die Genehmigung eines Wolfs-Abschusses äußern. Die zuständige Behörde SGD Nord hatte am Donnerstag offiziell genehmigt, dass ein Wolf im Westerwald getötet wird. Der Verband Naturschutzinitiative aus dem Westerwald klagte am Freitag beim Verwaltungsgericht Koblenz gegen diese Genehmigung. Bis zur Entscheidung darf das Tier nicht getötet werden.