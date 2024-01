SWR-Reporter Michael Eiden vom Stau auf der A3

per Mail teilen

Aufgrund von Schnee und Eis kam es am Mittwochnachmittag auf der A3 bei Neuwied (Wied) zu kilometerlangen Staus. Lkw hatten sich am Berg festgefahren und blockierten die Fahrbahnen über Stunden. Einsatzkräfte versorgten die Menschen im Stau mit Essen und Trinken. SWR-Reporter Michael Eiden ist den ganzen Abend live vor Ort gewesen und schildert, was passiert ist.