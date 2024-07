"Die Fraktion hat jetzt einen anderen Kapitän", sagt der Parteivorsitzende der Freien Wähler, Stefan Wefelscheid, im SWR Aktuell-Sommerinterview. Die Enttäuschung darüber, dass Helge Schwab statt seiner zum Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde, sitzt tief. "Das hat was mit einem gemacht", so Wefelscheid im Gespräch mit dem SWR. Er habe sehr viel Herzblut in die Partei gehängt, sie aufgebaut und in den Landtag geführt. Aber auch zur politischen Verantwortung der Ahrtal-Katastrophe äußerte sich Wefelscheid.