Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Auch in dieser Woche ist wieder viel passiert in Rheinland-Pfalz. Einige der schöneren Geschichten haben wir hier gesammelt.

Ein Laden für die Demokratie, ein Herzensbrecher, der zum Spürhund augebildet wird, und zwei Highlights für Feinschmecker: Mosel-Wein und früher Spargel. Das sind die Subba Sachen Anfang März!

Infos für alle - Demokratieladen in Kaiserslautern

Viele Menschen haben das Vertrauen in die Politik verloren. Der Demokratieladen in Kaiserslautern will einen Teil davon zurückgewinnen - und gleichzeitig die Demokratie stärken. Veranstaltungen gibt es in der Schneiderstraße in Kaiserslautern noch bis zum 20. März - vormittags für Schulklassen und danach für alle Interessierten.

Welpe Kalle - aus dem Herzensbrecher soll eine Spürnase werden

Er hat schon alle Herzen erobert: Welpe Kalle ist der jüngste Zuwachs bei der Mainzer Hundestaffel. Herrchen Maurice Schmitt bereitet ihn spielerisch aufs Polizeihundedasein vor. Später soll Kalle mit seinem Herrchen immer dann zum Einsatz kommen, wenn Menschen gesucht werden.

Was Feines zum Trinken - Schüler an der Mosel machen Wein

Typisch für Rheinland-Pfalz - die Weinberge als Landschaft. An der Freiherr-vom-Stein- Realschule plus in Bernkastel-Kues an der Mosel können Jugendliche sogar Weinbau als Wahlpflichtfach nehmen. 2020 wurde für den Unterricht ein eigener Weinberg angelegt. Jetzt wurde der erste Jahrgang abgefüllt.

Was Feines zum Essen - der erste Spargel ist da

Leckermäuler wirds freuen: Die ersten Spargelspitzen recken ihre Köpfe in Richtung Pfälzer Himmel. Der Pfälzer Spargel ist bereits zu haben - so früh wie seit Jahren nicht mehr. Und auch die weiteren Prognosen für sind vielversprechend: Der örtliche Bauern- und Winzerverband erwartet eine richtig gute Spargelsaison.