"Kirk" hat in Kusel zwar für einen Stromausfall gesorgt und im ganzen Land sind Bäume umgestürzt, insgesamt hat der Sturm aber weniger schlimm getobt, als befürchtet. Im Mordprozess Wittlich soll heute ein Urteil gegen den angeklagten US-Amerikaner fallen. Mitarbeitende von Banken treffen sich zu einem Protestmarsch in Mainz.

7:04 Uhr Somewhere over the rainbow... Na, habt ihr jetzt einen Ohrwurm? Gern geschehen! Unsere Userin Daniela Köhler hat uns über Facebook dieses wunderschöne Regenbogenfoto geschickt, geknipst gestern Nachmittag in Kaiserslautern. Sie schreibt dazu: "Es war der schönste und intensivste Regenbogen den ich je gesehen habe 🌈🥰". Danke, dass du ihn mit uns teilst! privat

6:57 Uhr Jugendliche werfen Steine auf Autobahn Achtung, Zeugen gesucht! An der A602 sollen drei Jugendliche gestern Nachmittag von einer Brücke Steine auf die Autobahn geworfen haben. Mindestens ein Auto haben sie getroffen, die Insassen sind laut Polizei unverletzt geblieben. Jetzt suchen die Beamten die Jugendlichen. Sie waren schwarz gekleidet und flüchteten in Richtung Trier-Pfalzel. Ihnen wird gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:41 Uhr Schifffahrt auf der Mosel könnte eingestellt werden 🚢 Bei so viel Regen bleibt es nicht aus: Die Pegel der Bäche und Flüsse im Land steigen. Die Mosel in Trier hat in der Nacht die Meldehöhe von sechs Metern erreicht. Aktuell liegt der Pegelstand bei 6,55 Meter. Ab 6,95 Meter wird die Schifffahrt eingestellt. Das ist laut der Hochwasserzentrale Rheinland-Pfalz heute sehr wahrscheinlich: Sie schätzt, dass der Pegel im Laufe des Tages auf gut sieben Meter steigt. Am Abend sollen die Wasserstände wieder sinken. Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:32 Uhr Pflegepreis für Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn Ich hatte es vorhin schon geschrieben: In Mainz ist heute der Landespflegetag. Dabei soll unter anderem diskutiert werden, wie die Mitarbeitenden entlastet werden können. Wir alle wissen: Sie haben einen knochenharten Job. Vielleicht geht es ja so, wie der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn es macht? Er hat das Projekt "Pflege ganz aktiv" gestartet, es soll dem Pflegepersonal mehr Freiheiten geben als sonst üblich in der ambulanten Pflege. Das heißt konkret: Die Arbeit der Beschäftigten wird nicht nach einzelnen Leistungen abgerechnet, sondern vor allem nach der Zeit, die sie bei den Pflegebedürftigen verbringen. Also: mehr zuhören, nicht nur Aufgabenkatalog abarbeiten. Für das Projekt hat das Land den Caritasverband jetzt mit dem Pflegepreis ausgezeichnet. Zurecht, wie ich finde! Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:16 Uhr So sieht's auf den Straßen aus 🚗 In der Nacht sind mehrere Bäume umgeweht worden, vor allem im Norden des Landes sind die Straßen zum Teil noch gesperrt. Wenn ihr einen Überblick haben wollt, wie es gerade auf eurer Strecke aussieht, schaut hier vorbei 👇: Aktuelle Verkehrsmeldungen Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:06 Uhr So hat der Sturm in RLP gewütet Hier ein schneller Überblick, wie schlimm "Kirk" heute Nacht bei euch vor der Haustür getobt hat. Unsere Reporterinnen und Reporter haben eben durchgegeben: Koblenz: Im Norden des Landes hat es stark geregnet, die Polizei meldet aber nur wenige Einsätze. Auf der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz wurde eine Warnbarke umgeweht, in Kaisersesch (Kreis Cochem-Zell) und in Bad Breisig stürzten Bäume um. Verletzt wurde niemand. Trier: In der Region Trier sind Bäume umgestürzt, sie blockierten zwischen Bollendorf und Ferschweiler Straßen. Außerdem gab es vereinzelt Hangrutsche, in Aach trat ein Bach über die Ufer. Keine größeren Schäden oder Verletzten. Mainz: Keine Meldungen für Rheinhessen und die Landeshauptstadt, es war größtenteils ruhig. Kaiserslautern: Im Westpfalz-Klinikum am Standort Kusel ist in der Nacht von 2:30 Uhr bis etwa 4 Uhr der Strom ausgefallen, der Notstrom hat aber direkt gegriffen. Im Kreis Kusel sind zudem vereinzelt Bäume auf die Straße gestürzt. Es gab aber keine Beeinträchtigungen. Ludwigshafen: In der Südpfalz sind mehrere Bäume umgestürzt, die Straßen sind zum Teil wieder freigeräumt. Betroffen waren Straßen bei Niederotterbach, Dernbach und Steinweiler. In einem Fall ist ein Baum auf ein Auto gefallen. Verletzt wurde niemand. Im Raum Neustadt und Ludwigshafen sind bislang keine Sturmschäden bekannt. Sendung am Do. , 10.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:05 Uhr Das wird heute in RLP wichtig Im Prozess gegen einen US-Soldaten auf der Air Base Spangdahlem wird im Laufe des Tages mit dem Urteil gerechnet. Dem Mann wird vorgeworfen, am Rande der Säubrennerkirmes in Wittlich im vergangenen Jahr einen Mann erstochen zu haben. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten gestern ihre Plädoyers gehalten. Die Pflegebranche steht vor großen Herausforderungen: Hohe Arbeitsbelastung, zunehmende Bürokratie und Fachkräftemangel belasten das System und die Menschen. Das alles ist heute Thema auf dem Landespflegetag in der Mainzer Rheingoldhalle. Wie geht es mit dem ÖPNV-Angebot in Rheinland-Pfalz angesichts steigender Kosten weiter? Darüber berät der Mobilitätsausschuss des Landtages in einer Sondersitzung. Sie wurde von der CDU-Fraktion beantragt. Ginge es nach der Landesregierung, sollen ab dem kommenden Jahr zehn Prozent aller Linienbusse in Rheinland-Pfalz wegfallen.

6:01 Uhr Das Wetter: Es bleibt nass und windig ⛈️ Puh, was für eine Nacht... Sturm "Kirk" hat viel Regen und viel Wind zu uns nach Rheinland-Pfalz gebracht, offenbar sind wir aber mit einem blauen Auge davon gekommen. Auch heute solltet ihr vorsichtig sein, wenn ihr unterwegs seid: Spätestens am Nachmittag kommt ein neuer Schwung an Schauern und einzelnen Gewittern, sagte ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Abend. Dazu weht wieder ein kräftiger Wind. Video herunterladen (22,6 MB | MP4) Sendung am Do. , 10.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz