"Stunde der Wintervögel": Es darf gezählt werden

Wie entwickeln sich Vogelbestände in Rheinland-Pfalz? Jeder kann mithelfen, um diese Frage zu beantworten. Der Nabu bittet wieder um das Zählen von Wintervögeln.

Von A wie Amsel bis Z wie Zaunkönig: Der Naturschutzbund (Nabu) bittet am Wochenende einmal mehr um das Zählen von Vögeln in Rheinland-Pfalz. Mit der "Stunde der Wintervögel" erhoffen sich die Naturschützer Erkenntnisse zur Entwicklung der Bestände.

Eine Stunde Vögel beobachten und notieren

Mitmachen kann jeder. Dabei sollen eine Stunde lang die Vögel vor dem eigenen Fenster, im Garten oder im Park gezählt werden. Von jeder Art soll die höchste Zahl an Vögeln notiert werden, die in dieser Stunde gleichzeitig gesichtet wurde. Im Mittelpunkt der Zählaktion stehen verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen.

Nabu: Bild von der Situation der Vögel bekommen

"Egal, wie das Wetter am Zählwochenende wird, wichtig ist, dass möglichst viele Menschen mitmachen", sagte Sprecher Torsten Collet vom Nabu Rheinland-Pfalz vor dem Start. Nur so gebe es genug Daten, um sich ein Bild von der Situation der Vögel in Siedlungen zu machen.

Die "Stunde der Wintervögel" gibt es bereits zum 15. Mal. im vergangenen Jahr machten in Rheinland-Pfalz rund 6.000 Menschen mit, deutschlandweit waren es laut Nabu etwa 130.000 Menschen. Ergebnisse können bis zum 20. Januar online gemeldet werden.