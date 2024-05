per Mail teilen

Mit dem warmen Wetter flattert und zwitschert es wieder in unseren Gärten. Den Nabu interessiert, welche und wieviele Vögel dort leben. Deshalb ruft der Naturschutzbund auch dieses Jahr zur großen Vogelzählung auf. Noch bis Sonntag können Interessierte eine Stunde lang in ihrem Garten, auf dem Balkon oder im Park Vögel zählen und die Ergebnisse an den Nabu weitergeben. SWR-Reporterin Alexandra Daub hat einen Vogelzähler dabei begleitet.